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Путин: для помощи нуждающимся россиянам удалось собрать 1,8 млрд рублей
Порядка 1,8 миллиарда рублей удалось собрать для помощи нуждающимся россиянам, крупный и малый бизнес активно поддерживал добровольческие инициативы, заявил... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:09
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
владимир путин, общество

Путин: для помощи нуждающимся россиянам удалось собрать 1,8 млрд рублей

14:55 26.06.2020 (обновлено: 15:09 26.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Порядка 1,8 миллиарда рублей удалось собрать для помощи нуждающимся россиянам, крупный и малый бизнес активно поддерживал добровольческие инициативы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Добровольческие инициативы активно поддерживал и отечественный бизнес - и совсем небольшие компании, и, конечно, крупнейшие частные и государственные корпорации. Там, по-моему, собрали 1 миллиард 800 миллионов рублей", - сказал Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".
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