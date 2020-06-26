Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
https://ria.ru/20200626/1573517704.html
Спикер Вологодского ЗАКС оценил организацию голосования
"Все очень хорошо, комфортно, безопасно", - так председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко охарактеризовал организацию... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:55
вологодская область
андрей луценко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568509191_0:0:2967:1670_1400x0_80_0_0_81d644f6f3d756dba36b43ae77755390.jpg
https://ria.ru/20200618/1573140590.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568509191_0:0:2967:1670_1400x0_80_0_0_81d644f6f3d756dba36b43ae77755390.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568509191_206:0:2843:1978_1400x0_80_0_0_56e1ef5d4fd102f9b2c6196083ac5b1a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568509191_536:0:2514:1978_1400x0_80_0_0_b3a33194c076f0da370c1348f24215b3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей луценко

Спикер Вологодского ЗАКС оценил организацию голосования

14:55 26.06.2020
21
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской областиСпикер Заксобрания области Андрей Луценко
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской области
ВОЛОГДА, 26 июн – РИА Новости. "Все очень хорошо, комфортно, безопасно", - так председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко охарактеризовал организацию голосования по поправкам в Конституцию РФ.
"Выдали индивидуальный набор: маска, перчатки, ручка. Очень важно, что сегодня, голосуя за поправки в Конституцию, мы голосуем за дополнительные социальные гарантии: индексацию пенсий, поддержку детей. Это очень важно для наших граждан, для россиян. Думаю, курс, который взят, он верный. Поэтому я его поддерживаю", - сказал Луценко.
Председатель регионального парламента отметил, что именно Конституция задаёт чёткие ориентиры для работы органов власти. Нынешнее голосование очень важно, потому что определяет вектор развития страны.
Город Вологда
18 июня, 17:16Вологодская область
План стимулирования экономики региона разработан на Вологодчине
000000
Обсудить 0
Вологодская областьАндрей Луценко
Рекомендуем
Вид на трубы цеха переработки осадка Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК)
"Газэнергострой" займется очистными БЦБК в Приангарье
Работа информационного центра ЦИК России
В голосовании по поправкам приняли участие восемь процентов нижегородцев
Конституция РФ
Главы двух уральских регионов проголосовали по поправкам к Конституции
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч
Общественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Серьезных атак на сайт для голосования не было, заявили наблюдатели
Сергей Рябков
Рябков заявил об осторожном оптимизме по прогрессу в переговорах с США
Мужчина катается на велосипеде
Опрос показал рост числа готовых ездить на работу на велосипеде москвичей
Музей-усадьба Кусково в Москве
Роспотребнадзор не обнаружил COVID-19 в московских водоемах
Конституция РФ
Общая явка на электронное голосование составляет 66 процентов
Сотрудник полиции с собакой во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково
Главы четырех регионов ДФО проголосовали по поправкам в Конституцию
Токио
В Японии число заразившихся коронавирусом превысило 19 тысяч
Сейсмограф. Архивное фото
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,4
Губернатор Омской области Александр Бурков
В Омской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР обвинили силовиков в размещении вооружения в жилых районах
Загрязнение
В Генпрокуратуре рассказали о загрязнении водоемов в 2020 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:17В Буэнос-Айресе ужесточили карантин
23:15Далай-лама считает Индию образцом межрелигиозного согласия
23:10Советник Трампа заявил о резком восстановлении американской экономики
23:06Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
Лента новостейМолния