https://ria.ru/20200626/1573517704.html
Спикер Вологодского ЗАКС оценил организацию голосования
"Все очень хорошо, комфортно, безопасно", - так председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко охарактеризовал организацию... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:55
2020-06-26T14:55
вологодская область
андрей луценко
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей луценко
ВОЛОГДА, 26 июн – РИА Новости
. "Все очень хорошо, комфортно, безопасно", - так председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
охарактеризовал организацию голосования по поправкам в Конституцию РФ.
"Выдали индивидуальный набор: маска, перчатки, ручка. Очень важно, что сегодня, голосуя за поправки в Конституцию, мы голосуем за дополнительные социальные гарантии: индексацию пенсий, поддержку детей. Это очень важно для наших граждан, для россиян. Думаю, курс, который взят, он верный. Поэтому я его поддерживаю", - сказал Луценко.
Председатель регионального парламента отметил, что именно Конституция задаёт чёткие ориентиры для работы органов власти. Нынешнее голосование очень важно, потому что определяет вектор развития страны.