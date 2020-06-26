Спикер Вологодского ЗАКС оценил организацию голосования

"Выдали индивидуальный набор: маска, перчатки, ручка. Очень важно, что сегодня, голосуя за поправки в Конституцию, мы голосуем за дополнительные социальные гарантии: индексацию пенсий, поддержку детей. Это очень важно для наших граждан, для россиян. Думаю, курс, который взят, он верный. Поэтому я его поддерживаю", - сказал Луценко.