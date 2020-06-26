В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости. Шесть детей оказались среди 71 нового пациента с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число зараженных в регионе приблизилось к 4,7 тысячи, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области скончались 38 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 4239.
"Оперативная ситуация на 26 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 4664. Новых выявленных - 71. Пациенты-дети: 16 лет; 15 лет; один год; семь лет; один месяц; семь лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что 35 новых случаев коронавируса выявили в Пензе, 13 - в ЗАТО город Заречный, восемь - в Пензенском, четыре - в Бессоновском, по два - в Кузнецком, Нижнеломовском и Шемышейском, по одному - в Земетчинском, Неверкинском, Иссинском, Белинском и Пачелмском районах области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.