В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

"Оперативная ситуация на 26 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 4664. Новых выявленных - 71. Пациенты-дети: 16 лет; 15 лет; один год; семь лет; один месяц; семь лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.