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Распространение нового коронавируса
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В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
Шесть детей оказались среди 71 нового пациента с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число зараженных в регионе приблизилось к 4,7 тысячи,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:53
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пенза, пензенская область, казахстан

В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

14:53 26.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости. Шесть детей оказались среди 71 нового пациента с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число зараженных в регионе приблизилось к 4,7 тысячи, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области скончались 38 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 4239.
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"Оперативная ситуация на 26 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 4664. Новых выявленных - 71. Пациенты-дети: 16 лет; 15 лет; один год; семь лет; один месяц; семь лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что 35 новых случаев коронавируса выявили в Пензе, 13 - в ЗАТО город Заречный, восемь - в Пензенском, четыре - в Бессоновском, по два - в Кузнецком, Нижнеломовском и Шемышейском, по одному - в Земетчинском, Неверкинском, Иссинском, Белинском и Пачелмском районах области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПензаПензенская областьКазахстан
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