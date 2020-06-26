Шестнадцать сотрудников Московского зоопарка переболели COVID-19

"Мы делили наших сотрудников на три группы. Чтобы они не пересекались друг с другом. Конечно, рано еще говорить, что вирус отступил. На сегодняшний момент люди, которые ухаживали за животными, не болели. Болело всего 15 человек", - сообщила Акулова.