https://ria.ru/20200626/1573517595.html
Шестнадцать сотрудников Московского зоопарка переболели COVID-19
Всего 16 сотрудников Московского зоопарка болели коронавирусом на текущий момент, сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова на пресс-конференции в РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:55
2020-06-26T14:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
светлана акулова
коронавирусы
московский зоопарк
москва
общество
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https://ria.ru/20200626/1573497168.html
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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