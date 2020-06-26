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Шестнадцать сотрудников Московского зоопарка переболели COVID-19
Всего 16 сотрудников Московского зоопарка болели коронавирусом на текущий момент, сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова на пресс-конференции в РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Шестнадцать сотрудников Московского зоопарка переболели COVID-19

14:55 26.06.2020 (обновлено: 14:56 26.06.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Всего 16 сотрудников Московского зоопарка болели коронавирусом на текущий момент, сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".
"Мы делили наших сотрудников на три группы. Чтобы они не пересекались друг с другом. Конечно, рано еще говорить, что вирус отступил. На сегодняшний момент люди, которые ухаживали за животными, не болели. Болело всего 15 человек", - сообщила Акулова.
Директор добавила, что в четверг был обнаружен еще один человек, заболевший коронавирусом.
"Получается 16 человек, которые болели коронавирусом. Из них 15 выздоровело и вышло на работу. Болели в основном те, кто работал с людьми, то есть это кассиры кафе. служба безопасности, контролеры", - отметила директор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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