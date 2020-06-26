Астронавты вышли в открытый космос для замены аккумуляторов на МКС

Выход Бенкена и Кэссиди в открытый космос официально начался в 14.37 мск - в момент переключения их скафандров на автономное питание. Планируется, что астронавты будут оставаться на внешней поверхности станции около 6,5 часов. Им предстоит продолжить работы по замене устаревших батарей, обеспечивающих питание станции, когда она находится в тени, на новые ионно-литиевые аккумуляторы.