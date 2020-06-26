Астронавты вышли в открытый космос для замены аккумуляторов на МКС

ВАШИНГТОН/МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Астронавты НАСА Крис Кэссиди и Боб Бенкен совершили в пятницу плановый выход в открытый космос для модернизации системы электропитания станции, НАСА ведет прямую трансляцию.
Выход Бенкена и Кэссиди в открытый космос официально начался в 14.37 мск - в момент переключения их скафандров на автономное питание. Планируется, что астронавты будут оставаться на внешней поверхности станции около 6,5 часов. Им предстоит продолжить работы по замене устаревших батарей, обеспечивающих питание станции, когда она находится в тени, на новые ионно-литиевые аккумуляторы.
МКС оснащена 48 аккумуляторами: по шесть на каждом из восьми каналов питания, идущих от четырех солнечных батарей станции. К настоящему времени НАСА провело замену 36 из 48 из батарей.
Планируется, что следующий выход в открытый космос состоится 1 июля.
11:48АкцентыГлавное, чтобы скафандр сидел. Нюансы выхода в открытый космосАстронавтам НАСА предстоит серьезная работа за бортом МКС – замена старых элементов питания. Оборудование подготовлено, костюмы для выхода подобраны. Правда, это не футуристические скафандры Маска – те не предназначены для работы в открытом космосе.