Путин поблагодарил людей, которые помогали нуждающимся в период пандемии

"Перед тем, как мы начнем нашу встречу, хотел бы сказать большое спасибо. Большое спасибо вам, вашим единомышленникам, волонтерам, сотрудникам общественных и некоммерческих организаций - всем великодушным людям, которые в трудную минуту проявили лучшие человеческие качества, бескорыстно, по собственной инициативе совершали добрые поступки во имя жизни, здоровья наших сограждан", - заявил Путин в пятницу на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".