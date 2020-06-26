https://ria.ru/20200626/1573517531.html
Путин поблагодарил людей, которые помогали нуждающимся в период пандемии
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил великодушных людей, которые отозвались и помогали нуждающимся в период борьбы с пандемией коронавируса, отметив, что... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:53
2020-06-26T15:18
владимир путин
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
поблагодарил великодушных людей, которые отозвались и помогали нуждающимся в период борьбы с пандемией коронавируса, отметив, что волонтеры за это время оказали действенную помощь трем миллионам россиян.
"Перед тем, как мы начнем нашу встречу, хотел бы сказать большое спасибо. Большое спасибо вам, вашим единомышленникам, волонтерам, сотрудникам общественных и некоммерческих организаций - всем великодушным людям, которые в трудную минуту проявили лучшие человеческие качества, бескорыстно, по собственной инициативе совершали добрые поступки во имя жизни, здоровья наших сограждан", - заявил Путин в пятницу на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".
По его словам, "в такой сердечной щедрости и отзывчивости, готовности отвечать на вызовы всем миром всегда заключалась сила нашего народа".
"Вместе с врачами, медсёстрами, работниками важнейших отраслей промышленности, систем жизнеобеспечения, со всеми, кто находился на своём посту, вы сделали многое, чтобы угроза начала отступать. Такая консолидация общества, объединение сил в один кулак служат главным, решающим фактором успеха в борьбе с опасной инфекцией", - подчеркнул президент РФ.
Он отметил, что слова "мы вместе" в период эпидемии стали "символом надежды для нашего общества, для всей страны".
"По самым скромным подсчетам, волонтёры оказали действенную практическую помощь более чем трём миллионам наших граждан, прежде всего тем, кто особенно нуждался во внимании и заботе - инвалидам, тяжело больным, пожилым людям", - сообщил Путин.