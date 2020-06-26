Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200626/1573517531.html
Путин поблагодарил людей, которые помогали нуждающимся в период пандемии
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил великодушных людей, которые отозвались и помогали нуждающимся в период борьбы с пандемией коронавируса, отметив, что... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:18
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569855461_0:185:2985:1864_1400x0_80_0_0_54ad6842b7c6ece4195529b52a4b93d3.jpg
https://ria.ru/20200626/1573517865.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569855461_0:185:2985:1864_1400x0_80_0_0_54ad6842b7c6ece4195529b52a4b93d3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569855461_128:0:2859:2048_1400x0_80_0_0_97c63cae203d569df159adc38f1605af.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569855461_469:0:2517:2048_1400x0_80_0_0_a596dcf50d114d157b380b9b7c77d6d9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, в мире

Путин поблагодарил людей, которые помогали нуждающимся в период пандемии

14:53 26.06.2020 (обновлено: 15:18 26.06.2020)
83
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время сеанса связи с МКС
Президент РФ Владимир Путин во время сеанса связи с МКС
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил великодушных людей, которые отозвались и помогали нуждающимся в период борьбы с пандемией коронавируса, отметив, что волонтеры за это время оказали действенную помощь трем миллионам россиян.
"Перед тем, как мы начнем нашу встречу, хотел бы сказать большое спасибо. Большое спасибо вам, вашим единомышленникам, волонтерам, сотрудникам общественных и некоммерческих организаций - всем великодушным людям, которые в трудную минуту проявили лучшие человеческие качества, бескорыстно, по собственной инициативе совершали добрые поступки во имя жизни, здоровья наших сограждан", - заявил Путин в пятницу на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".
По его словам, "в такой сердечной щедрости и отзывчивости, готовности отвечать на вызовы всем миром всегда заключалась сила нашего народа".
"Вместе с врачами, медсёстрами, работниками важнейших отраслей промышленности, систем жизнеобеспечения, со всеми, кто находился на своём посту, вы сделали многое, чтобы угроза начала отступать. Такая консолидация общества, объединение сил в один кулак служат главным, решающим фактором успеха в борьбе с опасной инфекцией", - подчеркнул президент РФ.
Он отметил, что слова "мы вместе" в период эпидемии стали "символом надежды для нашего общества, для всей страны".
"По самым скромным подсчетам, волонтёры оказали действенную практическую помощь более чем трём миллионам наших граждан, прежде всего тем, кто особенно нуждался во внимании и заботе - инвалидам, тяжело больным, пожилым людям", - сообщил Путин.
Президент РФ Владимир Путин
14:56
Власти готовы при необходимости поддержать волонтеров, заявил Путин
220001
Обсудить 0
Владимир ПутинВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин: для помощи нуждающимся россиянам удалось собрать 1,8 млрд рублей
Президент РФ Владимир Путин
Власти готовы при необходимости поддержать волонтеров, заявил Путин
Украинский военный
В ДНР заявили о 34 нарушениях перемирия силовиками за неделю
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Киеве, Украина
Украина получила от Польши гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Санкции США могут сплотить арабские народы, считает политик
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе
Путин оценил вклад волонтеров в борьбу с коронавирусом
Медицинские работники
В КЧР прокуратура обвинила врачей из-за смерти ветерана с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020
Путин заявил, что эпидемия коронавируса в России отступает
Тесты на COVID-19 в лаборатории
Шестнадцать сотрудников Московского зоопарка переболели COVID-19
Врач скорой помощи
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
Онлайн-голосование должно стать привычным в мегаполисах, считает эксперт
Мужчина катается на велосипеде
Опрос показал рост числа готовых ездить на работу на велосипеде москвичей
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Минюст со 2 июля возобновит прием посетителей
Олень в тундре Красноярского края
Директор красноярского заповедника предупредил об отравленном мясе оленей
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев направил Мишустину предложения по поддержке туризма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:17В Буэнос-Айресе ужесточили карантин
23:15Далай-лама считает Индию образцом межрелигиозного согласия
23:10Советник Трампа заявил о резком восстановлении американской экономики
23:06Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
Лента новостейМолния