Санкции США могут сплотить арабские народы, считает политик

БЕЙРУТ, 26 июн - РИА Новости, Михаил Алаеддин. США санкциями пытаются навязать свою волю сирийскому народу и арабскому миру в целом, компенсируя поражение в военной кампании против САР, новый этап американского санкционного давления дал повод призвать к расширению фронта сопротивления против влияния Вашингтона в арабском мире, заявил в пятницу РИА Новости член Совета движения освобождения Палестины Али Фейсаль.

В пятницу в посольстве Сирии в Баабде состоялась встреча солидарности палестинских, ливанских и сирийских политических организаций поддерживающих руководство САР в борьбе против принятого США закона "Цезарь".

Расширение фронта

"Здесь они пытаются такими действиями компенсировать поражение своей военной кампании в Сирии, что отражается и на палестинском народе, который продолжает находиться в блокаде, но оказывает сопротивление. Блокада и санкции не сломают наши народы. Мы сегодня пришли выразить свою солидарность и поддержку Сирии. Времена цезарей очень давно прошли, и мы не позволим американскому так называемому "Цезарю" диктовать нам свою волю. Мы призываем к расширению фронта сопротивления в Палестине, Ливане и в арабском мире в целом против действий США, которые приводят к реальному истреблению палестинского народа, в частности, и арабских народов в целом", - сказал Фейсаль.

По словам политика, цель "Цезаря" взять контроль над арабским регионом, на данном этапе путем санкций против Сирии и Ливана. "Они пытались это делать - организовать экономическую блокаду в других странах, в том числе и против России, но нигде добиться нужных им результатов им не удалось", - добавил он.

"Сделка века"

Один из организаторов встречи солидарности с САР, бывший генеральный секретарь арабской национальной конференции Маан Башшур в свою очередь рассказал РИА Новости, что все участники собрания приехали сегодня в посольство Сирии , чтобы открыто выразить свою поддержку, что говорит о более сильном сплочении арабских наций перед общей проблемой.

Присутствующие на собрании представители политических движений "выразили уверенность во взаимосвязи этого закона и "сделки века" (план США по израильско-палестинскому урегулированию - ред.). "Цезарь" - часть исполнительных элементов "сделки", которая включает в себя аннексию новых палестинских территорий. Это так же, как и другие нападки на арабские государства и народы, - звено общей цепи "сделки". Поэтому повод собрания - солидарность (с Сирией) в противостоянии закону "Цезарь", однако основной смысл - это противостояние американской гегемонии в регионе", - отметил Башшур.

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля , открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.

"Мы сегодня в Ливане , так же как и во всем арабском мире, будем формировать союзы для поддержки сирийцев в борьбе с односторонними санкциями, взаимодействуя со всеми силами против осады (Сирии). Сирия никогда не скупилась в помощи арабским народам, поддерживая их права, поэтому сегодня все представители арабского мира должны поддержать Сирию, вместе с ее союзниками", - добавил Башшур.

По словам собеседника агентства, на фоне новых санкций США, призванных ужесточить экономическую блокаду Сирии, Россия в очередной раз подтвердила глубину ее крепких отношений с САР, доказала приверженность и уважение к международному праву и основам мира и стабильности, "в то время как одна страна (США) - член ООН - односторонними санкциями нападает на другую страну (САР), которая также является членом ООН, нарушая элементарное международное право", - сказал он.

"Эти меры направлены на Сирию, но надо осознавать, что это часть масштабного проекта, который затронул Иран Венесуэлу , Россию, Китай Северную Корею и такие арабские страны, как Йемен и Ливан. Мы чувствуем, что это одно сражение и необходимо объединится в общем противостоянии гегемонии США", - подчеркнул Башшур.