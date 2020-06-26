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Россия-Китай: Главное
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Alibaba Group пообещала вдвое сократить время доставки за рубеж
Cainiao Network, логистическое подразделение Alibaba Group увеличит инвестиции для повышения вдвое эффективности трансграничных авиаперевозок. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:52
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353
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экономика

Alibaba Group пообещала вдвое сократить время доставки за рубеж

14:51 26.06.2020 (обновлено: 14:52 26.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШтаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Cainiao Network, логистическое подразделение Alibaba Group увеличит инвестиции для повышения вдвое эффективности трансграничных авиаперевозок.
Цель - доставка посылок по всему Китаю в течение 24 часов и в течение 72 часов в любую точку планеты.
В течение ближайших девяти месяцев Cainiao увеличит количество чартерных внешних рейсов с 260 до 1260, и это означает, что время авиаперевозок должно сократиться вдвое - до 3-5 дней с нынешних 7-10 дней.
Эта логистическая компания также расширит свою сеть зарубежных складов, площадь которых увеличится до более чем 2 миллионов квадратных метров в течение следующих трех лет. Китайские средние и малые предприятия смогут заранее складировать свои товары на этих зарубежных складах, что позволит выполнить 90% трансграничных заказов в течение 72 часов в 100 городах.
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