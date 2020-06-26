Alibaba Group пообещала вдвое сократить время доставки за рубеж

Цель - доставка посылок по всему Китаю в течение 24 часов и в течение 72 часов в любую точку планеты.

В течение ближайших девяти месяцев Cainiao увеличит количество чартерных внешних рейсов с 260 до 1260, и это означает, что время авиаперевозок должно сократиться вдвое - до 3-5 дней с нынешних 7-10 дней.

Эта логистическая компания также расширит свою сеть зарубежных складов, площадь которых увеличится до более чем 2 миллионов квадратных метров в течение следующих трех лет. Китайские средние и малые предприятия смогут заранее складировать свои товары на этих зарубежных складах, что позволит выполнить 90% трансграничных заказов в течение 72 часов в 100 городах.