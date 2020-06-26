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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573517373.html
В КЧР прокуратура обвинила врачей из-за смерти ветерана с COVID-19
Прокуратура в Карачаево-Черкесии в рамках проверки выяснила, что в Усть-Джегутинском районе из-за попустительства медиков скончался зараженный коронавирусом... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:01
распространение нового коронавируса
следственный комитет россии (ск рф)
усть-джегутинский район
происшествия
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усть-джегутинский район
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172500_238:563:2663:1927_1400x0_80_0_0_a809f104ec030a678e92c2b5272a0bb3.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
следственный комитет россии (ск рф), усть-джегутинский район, происшествия

В КЧР прокуратура обвинила врачей из-за смерти ветерана с COVID-19

14:51 26.06.2020 (обновлено: 15:01 26.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинские работники . Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 26 июн - РИА Новости. Прокуратура в Карачаево-Черкесии в рамках проверки выяснила, что в Усть-Джегутинском районе из-за попустительства медиков скончался зараженный коронавирусом ветеран Великой Отечественной войны, сообщает ведомство.
"Установлено, что в начале июня текущего года в Усть-Джегутинскую больницу был доставлен ветеран Великой Отечественной войны с коронавирусной инфекцией. Состояние здоровья пожилого человека осложнялось наличием иных болезней. Несмотря на положительные результаты теста на COVID-19, надлежащая врачебная помощь пациенту не оказывалась, не назначалось диагностическое обследование, он не был переведен в медучреждение, специализирующееся на лечении заболеваний новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что из-за этого 5 июня пенсионер, которого выписали из медицинского стационара для продолжения лечения в домашних условиях, скончался.
"По данному факту материалы проверки в отношении работников учреждения здравоохранения направлены прокуратурой в Усть-Джегутинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по КЧР для решения вопроса об уголовном преследовании по статьям УК РФ "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" и "неоказание помощи больному". Ход и результаты проверки контролируются прокуратурой республики, добавили в ведомстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСледственный комитет России (СК РФ)Усть-Джегутинский районПроисшествия
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