В КЧР прокуратура обвинила врачей из-за смерти ветерана с COVID-19

ПЯТИГОРСК, 26 июн - РИА Новости. Прокуратура в Карачаево-Черкесии в рамках проверки выяснила, что в Усть-Джегутинском районе из-за попустительства медиков скончался зараженный коронавирусом ветеран Великой Отечественной войны, сообщает ведомство.
"Установлено, что в начале июня текущего года в Усть-Джегутинскую больницу был доставлен ветеран Великой Отечественной войны с коронавирусной инфекцией. Состояние здоровья пожилого человека осложнялось наличием иных болезней. Несмотря на положительные результаты теста на COVID-19, надлежащая врачебная помощь пациенту не оказывалась, не назначалось диагностическое обследование, он не был переведен в медучреждение, специализирующееся на лечении заболеваний новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за этого 5 июня пенсионер, которого выписали из медицинского стационара для продолжения лечения в домашних условиях, скончался.
"По данному факту материалы проверки в отношении работников учреждения здравоохранения направлены прокуратурой в Усть-Джегутинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по КЧР для решения вопроса об уголовном преследовании по статьям УК РФ "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" и "неоказание помощи больному". Ход и результаты проверки контролируются прокуратурой республики, добавили в ведомстве.
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