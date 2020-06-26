В КЧР прокуратура обвинила врачей из-за смерти ветерана с COVID-19

"Установлено, что в начале июня текущего года в Усть-Джегутинскую больницу был доставлен ветеран Великой Отечественной войны с коронавирусной инфекцией. Состояние здоровья пожилого человека осложнялось наличием иных болезней. Несмотря на положительные результаты теста на COVID-19, надлежащая врачебная помощь пациенту не оказывалась, не назначалось диагностическое обследование, он не был переведен в медучреждение, специализирующееся на лечении заболеваний новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.