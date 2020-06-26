Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200626/1573517332.html
В ДНР заявили о 34 нарушениях перемирия силовиками за неделю
Украинские силовики 34 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу заместитель начальника Народной милиции... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:50
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3045:1713_1400x0_80_0_0_81de2978e152410e2e296317dcd30cd5.jpg
https://ria.ru/20200625/1573480699.html
донбасс
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3045:1713_1400x0_80_0_0_81de2978e152410e2e296317dcd30cd5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_102:0:2833:2048_1400x0_80_0_0_799b8adf610f7350cf28f7eda36c7478.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_559:0:2357:1798_1400x0_80_0_0_a940d7834c8fcaf5c2b070bf4f14acd5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили о 34 нарушениях перемирия силовиками за неделю

14:50 26.06.2020
83
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 июн – РИА Новости. Украинские силовики 34 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"За неделю вооруженные формирования Украины 34 раза нарушили режим прекращения огня. По районам девяти населенных пунктов республики противник выпустил… 12 артиллерийских снарядов, 144 мины, а также 46 гранатометных выстрелов", - сказал Басурин журналистам.
По его словам, в результате обстрелов один мирный житель погиб, еще один ранен, повреждено восемь домов.
Ранее в ДНР сообщили, что на предыдущей неделе украинские силовики 21 раз нарушили перемирие в Донбассе.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Вчера, 18:05
В ДНР предложили обсудить дополнительные меры по контролю за перемирием
000003
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
Онлайн-голосование должно стать привычным в мегаполисах, считает эксперт
Медицинские работники
В КЧР прокуратура обвинила врачей из-за смерти ветерана с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин во время сеанса связи с МКС
Путин поблагодарил людей, которые помогали нуждающимся в период пандемии
Вид на озеро Комсомольское и Парк Победы
Медики заявили о нестабильной ситуации с качеством воды в Минске
Пляж в Великобритании
Британские власти призвали не создавать столпотворений на пляжах
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Минюст со 2 июля возобновит прием посетителей
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария
Неизменной целью Грузии является интеграция в НАТО, заявил премьер
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Морспасслужба будет работать на месте ЧС в Норильске до октября
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Санкции США могут сплотить арабские народы, считает политик
Олень в тундре Красноярского края
Директор красноярского заповедника предупредил об отравленном мясе оленей
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Киеве, Украина
Украина получила от Польши гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Белоруссия пригласит иностранных наблюдателей на выборы президента
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР обвинили силовиков в размещении вооружения в жилых районах
Президент РФ Владимир Путин
Путин: для помощи нуждающимся россиянам удалось собрать 1,8 млрд рублей
Тесты на COVID-19 в лаборатории
Шестнадцать сотрудников Московского зоопарка переболели COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:17В Буэнос-Айресе ужесточили карантин
23:15Далай-лама считает Индию образцом межрелигиозного согласия
23:10Советник Трампа заявил о резком восстановлении американской экономики
23:06Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
Лента новостейМолния