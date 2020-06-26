https://ria.ru/20200626/1573517332.html
В ДНР заявили о 34 нарушениях перемирия силовиками за неделю
Украинские силовики 34 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу заместитель начальника Народной милиции... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:50
2020-06-26T14:50
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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https://ria.ru/20200625/1573480699.html
донбасс
донецкая народная республика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn25.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3045:1713_1400x0_80_0_0_81de2978e152410e2e296317dcd30cd5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире