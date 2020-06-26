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Медики заявили о нестабильной ситуации с качеством воды в Минске
Результаты отобранных проб воды в районах Минска, жители которых ранее столкнулись с резким ухудшением ее свойств, свидетельствуют о нестабильной ситуации по... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:48
министерство здравоохранения белоруссии
минск
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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министерство здравоохранения белоруссии, минск, в мире

Медики заявили о нестабильной ситуации с качеством воды в Минске

14:48 26.06.2020
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Вид на озеро Комсомольское и Парк Победы
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Вид на озеро Комсомольское и Парк Победы. Архивное фото
МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Результаты отобранных проб воды в районах Минска, жители которых ранее столкнулись с резким ухудшением ее свойств, свидетельствуют о нестабильной ситуации по качеству воды, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава Белоруссии.
В среду жители двух минских районов - Фрунзенского и Московского - с населением до 800 тысяч, а также смежных кварталов соседних районов столкнулись с резким ухудшением качества воды, в частности, неприятным ее запахом. В эти районы был организован подвоз качественной воды в автоцистернах, поскольку воду из водопровода власти рекомендовали не пить. В четверг "Минскводоканал" сообщил, что на насосных станциях вода соответствует нормативам, но минчане должны слить ее в квартирах, чтобы некачественную воду из системы вытеснила чистая. Вице-премьер Владимир Кухарев заявил, что ситуация с подачей воды в жилые дома будет решена к утру пятницы. Позднее "Минскводоканал" заявил со ссылкой на данные своей лаборатории, что вода в распределительной сети соответствует нормативам и показателям качества. Точные причины произошедшего пока не известны.
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"В ходе динамических наблюдений доля нестандартных проб сократилась, но все еще отмечаются объекты, на которых по некоторым показателям вода не соответствует требованиям гигиенических нормативов по запаху, хлорорганическим соединениям. Выявление нестандартных проб по показателю "запах" свидетельствует о нестабильной ситуации по качеству воды", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава. При этом отмечается, что "микробиологические показатели соответствуют требованиям".
По данным ведомства, Минский городской центр гигиены и эпидемиологии в круглосуточном режиме продолжает мониторинг качества и безопасности питьевой воды в городе. По результатам исследований качества питьевой воды в ночное время, часть территорий Фрунзенского и Московского районов по органолептическим показателям (вкус, запах, цвет) уже соответствует требованиям. "При этом установлены адреса жилых домов, организаций и предприятий в Московском, Центральном и Фрунзенском районах, где еще есть отклонения значений органолептических показателей воды (запах)", - уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что за сутки исследовано более 200 проб воды. Нестандартные результаты лабораторных исследований регистрировались по показателям "запах" - до 5 баллов (норма 2), "окисляемость перманганатная" - 5,76 мгО/дм3 при нормативе не более 5 мгО/дм3, "нефтепродукты" - 0,051-0,053 мг/дм3 при нормативе не более 0,1 мг/дм3, аммиак – 0,051-0,053 мг/дм3.
"Продолжаются исследования проб воды по физико-химическим показателям после проведения очистительных работ специалистами "Минскводоканала", при поддержке МЧС. О данных результатах будет сообщено дополнительно", - отмечается в сообщении.
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Министерство здравоохранения БелоруссииМинскВ мире
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