Минюст со 2 июля возобновит прием посетителей

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Министерство юстиции РФ со 2 июля возобновляет личный прием граждан, сообщается на сайте ведомства.

"Со 2 июля Минюст России возобновляет личный прием граждан, а также личный прием граждан, обратившихся за оказанием государственной услуги по проставлению апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, будут приниматься граждане для получения услуги по удостоверению подлинности подписи нотариуса и оттиска его печати при легализации документов, представляемых физическими и юридическими лицами в компетентные органы иностранных государств.