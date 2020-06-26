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Минюст со 2 июля возобновит прием посетителей
Министерство юстиции РФ со 2 июля возобновляет личный прием граждан, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:46
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
общество
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, министерство юстиции рф (минюст россии), общество

Минюст со 2 июля возобновит прием посетителей

14:46 26.06.2020
84
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Министерство юстиции РФ со 2 июля возобновляет личный прием граждан, сообщается на сайте ведомства.
"Со 2 июля Минюст России возобновляет личный прием граждан, а также личный прием граждан, обратившихся за оказанием государственной услуги по проставлению апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории РФ", - говорится в сообщении.
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
22 июня, 12:31
Мишустин заявил, что госуслуги продолжат переводить в электронный формат
Кроме того, будут приниматься граждане для получения услуги по удостоверению подлинности подписи нотариуса и оттиска его печати при легализации документов, представляемых физическими и юридическими лицами в компетентные органы иностранных государств.
Минюст России напоминает, что во время личного приема необходимо соблюдать обязательное ношение средств индивидуальной защиты, а также социальное дистанцирование (не менее 1,5 метров).
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РоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Общество
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