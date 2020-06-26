https://ria.ru/20200626/1573517008.html
Минюст со 2 июля возобновит прием посетителей
Министерство юстиции РФ со 2 июля возобновляет личный прием граждан, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:46
2020-06-26T14:46
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
общество
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россия
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), общество
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Министерство юстиции РФ
со 2 июля возобновляет личный прием граждан, сообщается на сайте ведомства.
"Со 2 июля Минюст России возобновляет личный прием граждан, а также личный прием граждан, обратившихся за оказанием государственной услуги по проставлению апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории РФ", - говорится в сообщении.
Кроме того, будут приниматься граждане для получения услуги по удостоверению подлинности подписи нотариуса и оттиска его печати при легализации документов, представляемых физическими и юридическими лицами в компетентные органы иностранных государств.
Минюст России напоминает, что во время личного приема необходимо соблюдать обязательное ношение средств индивидуальной защиты, а также социальное дистанцирование (не менее 1,5 метров).