Международная продуктовая выставка пройдет в провинции Хунань в сентябре

МОСКВА, 26 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайское международное продовольственное ЭКСПО-2020 состоится в сентябре в провинции Хунань (Центральный Китай). . Китайское международное продовольственное ЭКСПО-2020 состоится в сентябре в провинции Хунань (Центральный Китай).

Выставка продуктов питания продлится с 18 по 20 сентября в городе Чанша, административном центре провинции Хунань

В этом году в рамках ЭКСПО будут установлены семь павильонов общей площадью 100 тыс. кв. м. Организаторы планируют пригласить не менее 2 тысячи экспонентов, сообщило провинциальное управление коммерции.

В ходе выставки будут организованы более 20 основных мероприятий, включая форумы и конкурсы.

В целях обеспечения безопасности гостей и участников, будет создана специальная команда, отвечающая за противоэпидемические мероприятия.