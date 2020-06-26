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Международная продуктовая выставка пройдет в провинции Хунань в сентябре
Китайское международное продовольственное ЭКСПО-2020 состоится в сентябре в провинции Хунань (Центральный Китай). РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:01
2020-06-26T15:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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хунань
МОСКВА, 26 июн - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Китайское международное продовольственное ЭКСПО-2020 состоится в сентябре в провинции Хунань (Центральный Китай).
Выставка продуктов питания продлится с 18 по 20 сентября в городе Чанша, административном центре провинции Хунань
.
В этом году в рамках ЭКСПО будут установлены семь павильонов общей площадью 100 тыс. кв. м. Организаторы планируют пригласить не менее 2 тысячи экспонентов, сообщило провинциальное управление коммерции.
В ходе выставки будут организованы более 20 основных мероприятий, включая форумы и конкурсы.
В целях обеспечения безопасности гостей и участников, будет создана специальная команда, отвечающая за противоэпидемические мероприятия.
Первое Китайское международное продуктовое ЭКСПО прошло в городе Чанша в 2016 году.