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Британские власти призвали не создавать столпотворений на пляжах
Британские власти призывают граждан не создавать столпотворение на пляжах, несмотря на жаркую погоду. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:44
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коронавирус covid-19, коронавирусы, великобритания, в мире

Британские власти призвали не создавать столпотворений на пляжах

14:44 26.06.2020
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© Flickr / saw2thПляж в Великобритании
Пляж в Великобритании
© Flickr / saw2th
Пляж в Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 26 июн – РИА Новости, Мария Табак. Британские власти призывают граждан не создавать столпотворение на пляжах, несмотря на жаркую погоду.
Накануне тысячи людей приехали в английский приморский город Борнмут, причем многие вели себя асоциально, в результате чего местный совет объявил происходящее "крупным инцидентом".
"Мы призываем всех, кто решил ехать на пляж, соблюдать социальную дистанцию и оставаться со своей семьей", - заявил в одном из интервью в пятницу министр по делам окружающей среды Джордж Юстис.
Ранее глава министр здравоохранения Мэтт Хэнкок отметил, что правительство имеет полномочия закрыть пляжи, но очень не хотело бы этого делать, поскольку не хочет отнимать у людей право наслаждаться хорошей погодой у моря.
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Между тем главный врач страны Крис Уитти выступил с довольно жестким предостережением. "Распространение COVID-19 снизилось благодаря общим усилиям, но вирус все еще распространен. Если мы не будем следовать требованиям социального дистанцирования, число случаев инфицирования снова вырастет. Естественно, что люди хотят наслаждаться солнцем, но мы должны это делать безопасным для всех способом", - отметил Уитти.
В пятницу ожидались грозы, однако пока стоит идеальная "пляжная" погода, температура воздуха достигает 30 градусов, и власти приморских городов опасаются нового нашествия толп.
Между тем, толпы, пренебрегающие правилами безопасности, появляются не только на пляжах, но и в парках, в том числе, столичных. По вечерам во многих парках и на улицах проходят шумные вечеринки с музыкой и алкоголем. Накануне ночью одна такая вечеринка – в криминогенном районе Брикстон – обернулась драками и избиением полицейских.
Британское метеобюро прогнозирует, что на смену жаре придут грозы, а температура воздуха существенно понизится уже в субботу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВеликобританияВ мире
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