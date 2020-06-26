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Житель Калуги получил девять лет за ДТП, в котором погибли супруги
Житель Калуги приговорен к 9 годам колонии за то, что в пьяном виде вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем, в котором погибли муж и... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:44
калуга
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калуга, происшествия

Житель Калуги получил девять лет за ДТП, в котором погибли супруги

14:44 26.06.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Житель Калуги приговорен к 9 годам колонии за то, что в пьяном виде вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем, в котором погибли муж и жена, а их маленький ребенок был госпитализирован, сообщила прокуратура региона.
"Установлено, что в феврале 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения… выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем. В момент столкновения в нем находились супруги и их малолетний ребенок. В результате ДТП мужчина и женщина погибли на месте, ребенок доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
Водитель покинул место происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками полиции при попытке скрыться, отмечает прокуратура.
"Суд, с учетом принципиальной позиции государственного обвинителя, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Приговор еще не вступил в законную силу.
По решению суда виновник ДТП уже выплатил ребенку 2 миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда.
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