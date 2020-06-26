Житель Калуги получил девять лет за ДТП, в котором погибли супруги

"Установлено, что в феврале 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения… выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем. В момент столкновения в нем находились супруги и их малолетний ребенок. В результате ДТП мужчина и женщина погибли на месте, ребенок доставлен в больницу", - говорится в сообщении.