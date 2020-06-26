ПРАЙМ и Ассоциация менеджеров начинают проект о бизнесе в период пандемии

"Такой спецпроект стал уже традиционным для ПРАЙМа, мы проводим его совместно с Ассоциацией менеджеров уже четвертый год подряд. В этот раз мы, конечно, не могли обойти вниманием новые вызовы, с которыми столкнулись представители бизнес-сообщества во всем мире. “Черный лебедь” в виде коронавируса внес значимые коррективы в планы развития и финансовые результаты большинства компаний, и мы собираем на страницах проекта выжимку из того нового опыта, который получили менеджеры в сложившейся ситуации", – сказал председатель совета директоров АЭИ "ПРАЙМ" Олег Ананьев.