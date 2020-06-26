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ПРАЙМ и Ассоциация менеджеров начинают проект о бизнесе в период пандемии
Агентство экономической информации ПРАЙМ и Ассоциация менеджеров запускают спецпроект "Кризисная трансформация", в рамках которого бизнес-сообщество сможет... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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прайм, новости агентства

ПРАЙМ и Ассоциация менеджеров начинают проект о бизнесе в период пандемии

14:42 26.06.2020
25
© ПРАЙМСпецпроект "Кризисная трансформация"
Спецпроект Кризисная трансформация
© ПРАЙМ
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Агентство экономической информации ПРАЙМ и Ассоциация менеджеров запускают спецпроект "Кризисная трансформация", в рамках которого бизнес-сообщество сможет поделиться мнениями и опытом работы в условиях пандемии коронавируса. Участники рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров" расскажут о новых вызовах в период COVID-19, выявленных уязвимостях, а также о новых форматах работы и оценки эффективности управленца.
"Такой спецпроект стал уже традиционным для ПРАЙМа, мы проводим его совместно с Ассоциацией менеджеров уже четвертый год подряд. В этот раз мы, конечно, не могли обойти вниманием новые вызовы, с которыми столкнулись представители бизнес-сообщества во всем мире. “Черный лебедь” в виде коронавируса внес значимые коррективы в планы развития и финансовые результаты большинства компаний, и мы собираем на страницах проекта выжимку из того нового опыта, который получили менеджеры в сложившейся ситуации", – сказал председатель совета директоров АЭИ "ПРАЙМ" Олег Ананьев.
ПРАЙМ будет знакомить читателей с менеджерами ведущих российских компаний, претендующих на победу в очередном рейтинге "Топ–1000 российских менеджеров". Спецпроект под названием "Кризисная трансформация – взгляд топ-менеджера" организован в формате мини-интервью, которые будут публиковаться на странице проекта с июня по сентябрь 2020 года.
"Руководителям в ситуации, спровоцированной  COVID-19, нужно искать новые пути развития своего бизнеса, применять другие KPI своей эффективности, – отметил, в свою очередь, президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин. – Хотелось бы выразить благодарность ПРАЙМу за предоставленную возможность обсудить с деловым сообществом России новые вызовы и уязвимости, сформулировать новые решения для будущего".
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МИА "Россия сегодня" традиционно выступает генеральным информационным партнером Рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", а АЭИ "ПРАЙМ" – его стратегическим партнером.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Arctic.ru. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
ПРАЙМ — российское агентство экономической информации, входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является первоисточником экономической информации для основных деловых СМИ и крупнейших новостных агрегаторов, а также разработчиком профессиональных ИТ-решений для бизнеса, собственных информационных продуктов и автоматизированных сервисов.
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