ПРАЙМ и Ассоциация менеджеров начинают проект о бизнесе в период пандемии

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Агентство экономической информации ПРАЙМ и Ассоциация менеджеров запускают спецпроект "Кризисная трансформация", в рамках которого бизнес-сообщество сможет поделиться мнениями и опытом работы в условиях пандемии коронавируса. Участники рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров" расскажут о новых вызовах в период COVID-19, выявленных уязвимостях, а также о новых форматах работы и оценки эффективности управленца.
"Такой спецпроект стал уже традиционным для ПРАЙМа, мы проводим его совместно с Ассоциацией менеджеров уже четвертый год подряд. В этот раз мы, конечно, не могли обойти вниманием новые вызовы, с которыми столкнулись представители бизнес-сообщества во всем мире. “Черный лебедь” в виде коронавируса внес значимые коррективы в планы развития и финансовые результаты большинства компаний, и мы собираем на страницах проекта выжимку из того нового опыта, который получили менеджеры в сложившейся ситуации", – сказал председатель совета директоров АЭИ "ПРАЙМ" Олег Ананьев.
ПРАЙМ будет знакомить читателей с менеджерами ведущих российских компаний, претендующих на победу в очередном рейтинге "Топ–1000 российских менеджеров". Спецпроект под названием "Кризисная трансформация – взгляд топ-менеджера" организован в формате мини-интервью, которые будут публиковаться на странице проекта с июня по сентябрь 2020 года.
"Руководителям в ситуации, спровоцированной COVID-19, нужно искать новые пути развития своего бизнеса, применять другие KPI своей эффективности, – отметил, в свою очередь, президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин. – Хотелось бы выразить благодарность ПРАЙМу за предоставленную возможность обсудить с деловым сообществом России новые вызовы и уязвимости, сформулировать новые решения для будущего".
МИА "Россия сегодня" традиционно выступает генеральным информационным партнером Рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", а АЭИ "ПРАЙМ" – его стратегическим партнером.
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