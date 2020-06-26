"Газэнергострой" займется очистными БЦБК в Приангарье

"Правительство Иркутской области в лице "Дирекции по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба" заключило соглашение с ООО "Газэнергострой -Экологические технологии". Согласно условиям контракта, госкорпорация обязуется выполнить работы по понижению щелокосодержащей жидкости в объектах очистных сооружений ОАО "БЦБК", - говорится в сообщении.

Для снижения уровня щелокосодержащей жидкости необходимо провести восстановление трех из шести радиальных отстойников на территории очистных сооружений, а также выполнить работы по монтажу наземного трубопровода и установке технического оборудования для перекачки жидкости из существующей системы хранения. Это позволит поддерживать рабочий уровень щелокосодержащей жидкости в картах-накопителях.