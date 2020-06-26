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"Газэнергострой" займется очистными БЦБК в Приангарье
Госкорпорация " Газэнергострой " и правительство Приангарья заключили контракт на проведение работ по понижению уровня щелокосодержащей жидкости в очистных... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:45
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игорь кобзев, байкал, газэнергострой, иркутская область, байкальск, общество

"Газэнергострой" займется очистными БЦБК в Приангарье

14:44 26.06.2020 (обновлено: 14:45 26.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на трубы цеха переработки осадка Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК)
Вид на трубы цеха переработки осадка Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК)
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ИРКУТСК, 26 июн – РИА Новости. Госкорпорация " Газэнергострой " и правительство Приангарья заключили контракт на проведение работ по понижению уровня щелокосодержащей жидкости в очистных Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
"Правительство Иркутской области в лице "Дирекции по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба" заключило соглашение с ООО "Газэнергострой -Экологические технологии". Согласно условиям контракта, госкорпорация обязуется выполнить работы по понижению щелокосодержащей жидкости в объектах очистных сооружений ОАО "БЦБК", - говорится в сообщении.
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Как отметил врио губернатора региона Игорь Кобзев, это очень важный шаг в процессе ликвидации накопленного экологического вреда от деятельности комбината, так как при возникновении паводковой ситуации черный щелок может попасть в Байкал. В июле 2019 года во время паводка уже возникала такая угроза.
"Уверен, что подписанное соглашение ускорит процесс ликвидации отходов БЦБК и поможет стабилизировать экологическую обстановку в Байкальске и Слюдянском районе" - сказал Кобзев.
Для снижения уровня щелокосодержащей жидкости необходимо провести восстановление трех из шести радиальных отстойников на территории очистных сооружений, а также выполнить работы по монтажу наземного трубопровода и установке технического оборудования для перекачки жидкости из существующей системы хранения. Это позволит поддерживать рабочий уровень щелокосодержащей жидкости в картах-накопителях.
На производство работ из областного бюджета в этом году предусмотрено 26 миллионов рублей в рамках государственной программы "Охрана окружающей среды".

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Иркутская областьИгорь КобзевБайкалГазЭнергоСтройИркутская областьБайкальскОбщество
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