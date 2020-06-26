Белоруссия пригласит иностранных наблюдателей на выборы президента

МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Белоруссия пригласит международных наблюдателей на президентские выборы после того, как минздрав республики выскажет свое мнение относительно ситуации с пандемией коронавируса COVID-19, сообщил в пятницу глава МИД Владимир Макей

"Да, будем (приглашать международных наблюдателей – ред.). Мы запросили минздрав, их мнение относительно эпидемиологической ситуации в Беларуси, как нам действовать в случае приезда иностранных наблюдателей на выборы. И на основании их информации будем формулировать наше приглашение", - сказал Макей журналистам.

Белорусы будут выбирать главу государства 9 августа. После окончания этапа сбора подписей избирателей в поддержку своего выдвижения кандидатами семь человек продолжают участие в президентской гонке. Ранее глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что приглашения иностранным наблюдателям предполагается направлять после регистрации кандидатов в президенты. Этот этап избирательной кампании завершается в республике 14 июля. Ермошина выражала надежду, что к этому моменту улучшится ситуация с коронавирусом COVID-19.