https://ria.ru/20200626/1573516480.html
Белоруссия пригласит иностранных наблюдателей на выборы президента
Белоруссия пригласит международных наблюдателей на президентские выборы после того, как минздрав республики выскажет свое мнение относительно ситуации с... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:37
2020-06-26T14:37
владимир макей
бюро по демократическим институтам и правам человека
снг
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/92267/82/922678210_0:17:801:467_1400x0_80_0_0_35752fa276220475cd832e895b051355.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200626/1573513963.html
2
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/92267/82/922678210_0:17:801:467_1400x0_80_0_0_35752fa276220475cd832e895b051355.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/92267/82/922678210_0:0:623:467_1400x0_80_0_0_f5a28288dc30bec945d0f9edd5b24923.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/92267/82/922678210_73:0:540:467_1400x0_80_0_0_a0a740b8eeea01b6a58b85a20026923b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир макей , бюро по демократическим институтам и правам человека, снг, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Белоруссия
пригласит международных наблюдателей на президентские выборы после того, как минздрав республики выскажет свое мнение относительно ситуации с пандемией коронавируса COVID-19, сообщил в пятницу глава МИД Владимир Макей
.
"Да, будем (приглашать международных наблюдателей – ред.). Мы запросили минздрав, их мнение относительно эпидемиологической ситуации в Беларуси, как нам действовать в случае приезда иностранных наблюдателей на выборы. И на основании их информации будем формулировать наше приглашение", - сказал Макей журналистам.
Белорусы будут выбирать главу государства 9 августа. После окончания этапа сбора подписей избирателей в поддержку своего выдвижения кандидатами семь человек продолжают участие в президентской гонке. Ранее глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что приглашения иностранным наблюдателям предполагается направлять после регистрации кандидатов в президенты. Этот этап избирательной кампании завершается в республике 14 июля. Ермошина выражала надежду, что к этому моменту улучшится ситуация с коронавирусом COVID-19.
Минск обычно приглашает на парламентские и президентские выборы миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Содружества Независимых государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).