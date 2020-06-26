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Белоруссия пригласит иностранных наблюдателей на выборы президента
Белоруссия пригласит международных наблюдателей на президентские выборы после того, как минздрав республики выскажет свое мнение относительно ситуации с... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:37
владимир макей
бюро по демократическим институтам и правам человека
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минск
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир макей , бюро по демократическим институтам и правам человека, снг, минск, белоруссия, в мире

Белоруссия пригласит иностранных наблюдателей на выборы президента

14:37 26.06.2020
208
© Фото : Официальный сайт Республики БеларусьЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
© Фото : Официальный сайт Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Архивное фото
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Белоруссия пригласит международных наблюдателей на президентские выборы после того, как минздрав республики выскажет свое мнение относительно ситуации с пандемией коронавируса COVID-19, сообщил в пятницу глава МИД Владимир Макей.
"Да, будем (приглашать международных наблюдателей – ред.). Мы запросили минздрав, их мнение относительно эпидемиологической ситуации в Беларуси, как нам действовать в случае приезда иностранных наблюдателей на выборы. И на основании их информации будем формулировать наше приглашение", - сказал Макей журналистам.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
14:00
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Белорусы будут выбирать главу государства 9 августа. После окончания этапа сбора подписей избирателей в поддержку своего выдвижения кандидатами семь человек продолжают участие в президентской гонке. Ранее глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что приглашения иностранным наблюдателям предполагается направлять после регистрации кандидатов в президенты. Этот этап избирательной кампании завершается в республике 14 июля. Ермошина выражала надежду, что к этому моменту улучшится ситуация с коронавирусом COVID-19.
Минск обычно приглашает на парламентские и президентские выборы миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Содружества Независимых государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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Владимир МакейБюро по демократическим институтам и правам человекаСНГМинскБелоруссияВ мире
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