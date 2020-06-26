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Неизменной целью Грузии является интеграция в НАТО, заявил премьер
Полноценное членство Грузии в НАТО является неизменной целью страны, заявил премьер Георгий Гахария во время выступления в парламенте с ежегодным отчетом. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:36
георгий гахария
нато
грузия
безопасность
в мире
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РИА Новости
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георгий гахария, нато, грузия, безопасность, в мире

Неизменной целью Грузии является интеграция в НАТО, заявил премьер

14:36 26.06.2020
222
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Грузии Георгий Гахария
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 26 июн - РИА Новости. Полноценное членство Грузии в НАТО является неизменной целью страны, заявил премьер Георгий Гахария во время выступления в парламенте с ежегодным отчетом.
"Полноценное членство в НАТО является неизменной целью страны. Мы продолжаем углублять все активные форматы сотрудничества, участие в миротворческих миссиях, усиление отношений в отношении Черного моря", - заявил премьер.
По его словам, сотрудничество по Черному морю является новым компонентом в отношениях Грузии и НАТО, и стороны должны сделать всё, чтобы в грузинских черноморских портах представительское появление НАТО и стратегических партнеров стало более частым и стабильным.
"Несмотря на прекрасные результаты, полученные за последние годы, мы должны продолжить концентрированную работу во всех форматах, которые существуют. Среди них комиссия Грузии и НАТО, годовая национальная программа, существующий пакет Грузии и НАТО, портовые визиты", - добавил он.
Киев, Украина
13 июня, 05:13
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Георгий ГахарияНАТОГрузияБезопасностьВ мире
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