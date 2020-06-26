Неизменной целью Грузии является интеграция в НАТО, заявил премьер

"Полноценное членство в НАТО является неизменной целью страны. Мы продолжаем углублять все активные форматы сотрудничества, участие в миротворческих миссиях, усиление отношений в отношении Черного моря", - заявил премьер.

"Несмотря на прекрасные результаты, полученные за последние годы, мы должны продолжить концентрированную работу во всех форматах, которые существуют. Среди них комиссия Грузии и НАТО, годовая национальная программа, существующий пакет Грузии и НАТО, портовые визиты", - добавил он.