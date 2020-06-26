https://ria.ru/20200626/1573516360.html
Неизменной целью Грузии является интеграция в НАТО, заявил премьер
Полноценное членство Грузии в НАТО является неизменной целью страны, заявил премьер Георгий Гахария во время выступления в парламенте с ежегодным отчетом. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:36
2020-06-26T14:36
георгий гахария
нато
грузия
безопасность
в мире
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https://ria.ru/20200613/1572873550.html
1
грузия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
георгий гахария, нато, грузия, безопасность, в мире
ТБИЛИСИ, 26 июн - РИА Новости.
Полноценное членство Грузии
в НАТО
является неизменной целью страны, заявил премьер Георгий Гахария
во время выступления в парламенте с ежегодным отчетом.
"Полноценное членство в НАТО является неизменной целью страны. Мы продолжаем углублять все активные форматы сотрудничества, участие в миротворческих миссиях, усиление отношений в отношении Черного моря", - заявил премьер.
По его словам, сотрудничество по Черному морю
является новым компонентом в отношениях Грузии и НАТО, и стороны должны сделать всё, чтобы в грузинских черноморских портах представительское появление НАТО и стратегических партнеров стало более частым и стабильным.
"Несмотря на прекрасные результаты, полученные за последние годы, мы должны продолжить концентрированную работу во всех форматах, которые существуют. Среди них комиссия Грузии и НАТО, годовая национальная программа, существующий пакет Грузии и НАТО, портовые визиты", - добавил он.