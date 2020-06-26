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Минздрав продлил действие старых правил медосмотра водителей до 2021 года
Минздрав продлил до 1 января 2021 года действие старых правил получения медицинских справок для водителей. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:28
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Минздрав продлил действие старых правил медосмотра водителей до 2021 года

14:33 26.06.2020 (обновлено: 17:28 26.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди у кабинета врача-нарколога
Люди стоят в очереди у кабинета врача-нарколога
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Минздрав продлил до 1 января 2021 года действие старых правил получения медицинских справок для водителей.
Ведомство планировало, что с 22 ноября 2019 года при получении или обновлении прав нужно будет сдавать мочу и кровь для исследования на наркотические и психотропные вещества и биомаркеры хронического алкоголизма.
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на поезде Иволга от Белорусского вокзала по маршруту Одинцово-Лобня Московских центральных диаметров
21 ноября 2019, 16:56
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей
Возможный рост стоимости прохождения медкомиссии привел к ажиотажу и огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах.
После этого министерство отложило введение новых правил.
Помимо этого, Минздрав изменил проект, теперь там указано, что сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя при получении медсправки нужно будет, только если нарколог выявит симптомы заболевания.
Поклейка автомобильной пленки
12:23
Правительство перенесло введение новых правил тюнинга автомобилей
1721746526
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РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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