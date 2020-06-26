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Минздрав продлил действие старых правил медосмотра водителей до 2021 года
Минздрав продлил до 1 января 2021 года действие старых правил получения медицинских справок для водителей. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:33
2020-06-26T17:28
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