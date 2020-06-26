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МИД Белоруссии прокомментировал отношения Минска с Западом
Белоруссия не заинтересована в ухудшении отношений со странами Запада на фоне выборов президента, заявил в пятницу глава внешнеполитического ведомства... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:31
владимир макей
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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владимир макей , александр лукашенко, белоруссия, в мире

МИД Белоруссии прокомментировал отношения Минска с Западом

14:31 26.06.2020
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© Фото : Официальный сайт Республики БеларусьЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
© Фото : Официальный сайт Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Архивное фото
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Белоруссия не заинтересована в ухудшении отношений со странами Запада на фоне выборов президента, заявил в пятницу глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей.
"Я убежден: если случатся нежелательные события, которые отбросят нас в 2010 год (в Белоруссии прошли выборы президента, по их итогам были массовые задержания представителей оппозиции - ред.) или завершатся результатами, подобными на 2010 год (усилением санкций – ред.), то третьей оттепели (в отношениях с Западом – ред.) не будет. Восстановление нормальных отношений с другими странами займет гораздо больше времени, чем после 2010 года. Это ни обществу, ни государству не выгодно. Власть абсолютно не заинтересована в таком развитии событий", - сказал Макей журналистам.
По его словам, надо подумать, что лучше: совершать "какие-то провокационные действия", "вызывающие действия" или же "пройти эти выборы".
"В этом должно быть заинтересовано и общество. Это позволит нам после выборов двигаться намного быстрее в разных областях - и совершенствование законодательства, и политической системы", - сказал министр.
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В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. ЕС снял с Белоруссии, до этого находившейся под политическим и экономическим давлением со стороны Запада около 20 лет, практически все санкции, за исключением нескольких ограничительных мер. В том числе, были сняты личные, визовые ограничения против президента Лукашенко, которые не позволяли осуществлять визиты в страны ЕС.
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