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Фискальная служба Украины вызвала главу "Партии Шария" на допрос
Государственная фискальная служба Украины вызвала главу "Партии Шария" Анатолия Шария на допрос в качестве свидетеля в одном из уголовных дел, сообщается на... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:35
анатолий шарий
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анатолий шарий, украина, в мире

Фискальная служба Украины вызвала главу "Партии Шария" на допрос

14:35 26.06.2020
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© YouTube-канал Анатолий ШарийАнатолий Шарий
Анатолий Шарий
© YouTube-канал Анатолий Шарий
Анатолий Шарий. Архивное фото
КИЕВ, 26 июн – РИА Новости. Государственная фискальная служба Украины вызвала главу "Партии Шария" Анатолия Шария на допрос в качестве свидетеля в одном из уголовных дел, сообщается на сайте ведомства.
"Шарий Анатолий Анатолиевич, 20.08.1978 года рождения,.. Вам необходимо прибыть 3 июля 2020 года в 10.00 (время совпадает с мск) к старшему следователю по особо важным делам 5-го отдела управления расследований уголовных производств… для участия в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве №32020000000000073 от 2 июня 2020 года, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.209 УК Украины (отмывание преступных доходов – ред.)", - говорится в повестке, опубликованной на сайте ведомства.
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Сам Шарий прокомментировал вызов на допрос следующим образом:
"И вот уже Шария вызывают на допрос по расследованию отмывания преступных доходов. На основании кривого доноса в интернет. Я думаю, после будет розыск. Ок. Я готов", - написал Шарий в своем Telegram.
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