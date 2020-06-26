Фискальная служба Украины вызвала главу "Партии Шария" на допрос

"Шарий Анатолий Анатолиевич, 20.08.1978 года рождения,.. Вам необходимо прибыть 3 июля 2020 года в 10.00 (время совпадает с мск) к старшему следователю по особо важным делам 5-го отдела управления расследований уголовных производств… для участия в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве №32020000000000073 от 2 июня 2020 года, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.209 УК Украины (отмывание преступных доходов – ред.)", - говорится в повестке, опубликованной на сайте ведомства.