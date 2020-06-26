https://ria.ru/20200626/1573515909.html
Директор Московского зоопарка призвала не покупать билеты с рук
Московский зоопарк открыл кассы по продаже билетов, так как столкнулся с мошенниками, которые продавали билеты с рук, сообщил директор зоосада Светлана Акулова... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:29
2020-06-26T14:29
светлана акулова
московский зоопарк
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана акулова, московский зоопарк, москва, общество
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Московский зоопарк открыл кассы по продаже билетов, так как столкнулся с мошенниками, которые продавали билеты с рук, сообщил директор зоосада Светлана Акулова
на пресс-конференции "Московский зоопарк после карантина: правила посещения" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Также мы открыли кассы и можно уже приобретать билеты. Мы столкнулись с группой мошенников... Если вдруг посетители не купили билеты онлайн, то они могут подойти в кассу и купить спокойно билеты там. У нас на входе стояла группа людей, которые предлагают выкупить билет дешевле. Это все незаконная деятельность. Кроме того,... эти деньги не поступают в бюджет Московского зоопарка и не идут на развитие и содержание животных", - сообщила Акулова.
Она добавила, что билеты, купленные с рук не действительны и на турникетах они не сработают. Также Акулова рассказала, что мошенники угрожали сотрудникам зоопарка, чтобы те пропустили людей на территорию.
"Люди идут к мошенникам, у которых приобрели билеты, так как они никуда не уходят, говорят, что их не пускают, после чего мошенники угрожают сотрудникам зоопарка, чтобы те пропустили", - рассказала директор, добавив, что соответствующие обращения направлены в правоохранительные органы и прокуратуру.