Директор Московского зоопарка призвала не покупать билеты с рук

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Московский зоопарк открыл кассы по продаже билетов, так как столкнулся с мошенниками, которые продавали билеты с рук, сообщил директор зоосада Московский зоопарк открыл кассы по продаже билетов, так как столкнулся с мошенниками, которые продавали билеты с рук, сообщил директор зоосада Светлана Акулова на пресс-конференции "Московский зоопарк после карантина: правила посещения" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Также мы открыли кассы и можно уже приобретать билеты. Мы столкнулись с группой мошенников... Если вдруг посетители не купили билеты онлайн, то они могут подойти в кассу и купить спокойно билеты там. У нас на входе стояла группа людей, которые предлагают выкупить билет дешевле. Это все незаконная деятельность. Кроме того,... эти деньги не поступают в бюджет Московского зоопарка и не идут на развитие и содержание животных", - сообщила Акулова.

Она добавила, что билеты, купленные с рук не действительны и на турникетах они не сработают. Также Акулова рассказала, что мошенники угрожали сотрудникам зоопарка, чтобы те пропустили людей на территорию.