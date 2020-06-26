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Директор Московского зоопарка призвала не покупать билеты с рук
Московский зоопарк открыл кассы по продаже билетов, так как столкнулся с мошенниками, которые продавали билеты с рук, сообщил директор зоосада Светлана Акулова... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:29
светлана акулова
московский зоопарк
москва
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
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светлана акулова, московский зоопарк, москва, общество

Директор Московского зоопарка призвала не покупать билеты с рук

14:29 26.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПосетители у вольера с птицами в Московском зоопарке
Посетители у вольера с птицами в Московском зоопарке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Посетители у вольера с птицами в Московском зоопарке. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Московский зоопарк открыл кассы по продаже билетов, так как столкнулся с мошенниками, которые продавали билеты с рук, сообщил директор зоосада Светлана Акулова на пресс-конференции "Московский зоопарк после карантина: правила посещения" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Также мы открыли кассы и можно уже приобретать билеты. Мы столкнулись с группой мошенников... Если вдруг посетители не купили билеты онлайн, то они могут подойти в кассу и купить спокойно билеты там. У нас на входе стояла группа людей, которые предлагают выкупить билет дешевле. Это все незаконная деятельность. Кроме того,... эти деньги не поступают в бюджет Московского зоопарка и не идут на развитие и содержание животных", - сообщила Акулова.
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Она добавила, что билеты, купленные с рук не действительны и на турникетах они не сработают. Также Акулова рассказала, что мошенники угрожали сотрудникам зоопарка, чтобы те пропустили людей на территорию.
"Люди идут к мошенникам, у которых приобрели билеты, так как они никуда не уходят, говорят, что их не пускают, после чего мошенники угрожают сотрудникам зоопарка, чтобы те пропустили", - рассказала директор, добавив, что соответствующие обращения направлены в правоохранительные органы и прокуратуру.
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Светлана АкуловаМосковский зоопаркМоскваОбщество
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