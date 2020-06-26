Европейский спутник обнаружил в Якутии самый северный лесной пожар

Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Европейский спутник дистанционного зондирования Земли Sentinel-2 зафиксировал в Европейский спутник дистанционного зондирования Земли Sentinel-2 зафиксировал в Якутии самый северный в мире за последние годы лесной пожар, сообщил генеральный директорат по оборонной промышленности и космосу Евросоюза

"Вчера спутник Sentinel-2 обнаружил (лесной) пожар, который считается самым северным за последние годы", - говорится в сообщении директората в Twitter, в котором приводится снимок пожара.

#EUSpace @CopernicusEU data are useful to monitor fire hotspots which are expanding to the north



Yesterday, #Sentinel2🇪🇺🛰️detected what is believed to be the northernmost fire in recent years, within the #Arctic Circle, in the Republic of Sakha, #Siberia

Lat 72.7°N, Lon 118.1°E pic.twitter.com/djNRcJsbrN — 🇪🇺 DG DEFIS #UnitedAgainstCoronavirus (@defis_eu) June 26, 2020

Отмечается, что пожар находится за Северным полярным кругом в Якутии в точке с координатами 72,7 градуса северной широты и 118,1 градуса восточной долготы. Указанное место расположено в Анабарском районе республики, юго-западнее впадения реки Оленек в море Лаптевых.