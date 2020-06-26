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Европейский спутник обнаружил в Якутии самый северный лесной пожар
Европейский спутник дистанционного зондирования Земли Sentinel-2 зафиксировал в Якутии самый северный в мире за последние годы лесной пожар, сообщил генеральный РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:26
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евросоюз
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россия, республика саха (якутия), евросоюз, происшествия

Европейский спутник обнаружил в Якутии самый северный лесной пожар

14:26 26.06.2020
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© ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
© ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Европейский спутник дистанционного зондирования Земли Sentinel-2 зафиксировал в Якутии самый северный в мире за последние годы лесной пожар, сообщил генеральный директорат по оборонной промышленности и космосу Евросоюза.
"Вчера спутник Sentinel-2 обнаружил (лесной) пожар, который считается самым северным за последние годы", - говорится в сообщении директората в Twitter, в котором приводится снимок пожара.
Отмечается, что пожар находится за Северным полярным кругом в Якутии в точке с координатами 72,7 градуса северной широты и 118,1 градуса восточной долготы. Указанное место расположено в Анабарском районе республики, юго-западнее впадения реки Оленек в море Лаптевых.
В четверг пресс-служба администрации главы и правительства Якутии сообщила, что режим ЧС введен в ряде районов республики из-за лесных пожаров; исходя из ситуации, власти примут решение о введении режима ЧС регионального характера.
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РоссияРеспублика Саха (Якутия)ЕвросоюзПроисшествия
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