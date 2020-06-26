В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 31 486

По данным на 26 июня, за сутки в стране было зарегистрировано 58 новых заражений (52 накануне), скончавшихся нет. Таким образом, общее число заболевших составило 31486, всего скончались 1682 человека.

С начала эпидемии было проведено 545 177 тестов на COVID-19. За прошедшие сутки – 10687 тестов, что объясняет рост количества выявленных заражённых. Вирус был найден в 7% случаев.