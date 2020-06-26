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Лукашенко рассказал, во сколько обойдется новая экономика Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти решили сохранить советский промышленный потенциал страны и одновременно создавать современные... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:24
александр лукашенко
белоруссия
в мире
экономика
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире, экономика

Лукашенко рассказал, во сколько обойдется новая экономика Белоруссии

14:22 26.06.2020 (обновлено: 14:24 26.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти решили сохранить советский промышленный потенциал страны и одновременно создавать современные производства, поскольку на то, чтобы все "сломать" и построить новую экономику, понадобилось бы до триллиона долларов.
"Мы в Беларуси не стали ломать то, что было. Сохраняя потенциал с советских времен, мы прирастаем новым. То есть мы не пошли на перемены и реформы ради того, чтобы все до основания сломать, а потом, мол, мы построим. Можно было это сделать. Но для этого надо не сотни миллиардов долларов, а, может быть, триллион долларов", - сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Солигорск в пятницу. Слова президента приводит его пресс-служба.
Он подчеркнул, что "таких денег у нас нет, да и ни в одной другой такой стране". "И никому не верьте, что завалят деньгами и с вертолета еще будут сбрасывать", - призвал глава государства.
В качестве примера он отметил, что на территории Минской области с участием китайских партнеров реализуются такие высокотехнологичные проекты, как Китайско-белорусский парк "Великий камень" и Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. Касаясь доставшихся с советского периода предприятий, президент упомянул БелАЗ, где делают современную карьерную технику и, в том числе, развивают беспилотные технологии.
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"У нас еще огромная поляна неосвоенных идей. И даже не идей, а известных в мире технологий. И в этом направлении нам надо двигаться, углубляться. В этом наши основные инвестиции. И самое главное: у нас есть люди - кадры, которые это понимают и могут это делать", - подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что некоторые предлагают массово пустить в Белоруссию международные корпорации, у которых есть рынки и деньги, чтобы они фактически скупили белорусские предприятия. Президент уверен, что такой подход себя не оправдает. "Никогда такого не было, не осчастливят", - сказал он.
По словам президента, его оппоненты требует перемен. "Естественно, перемены всегда нужны, но никто не говорит, какие перемены. Зарплата будет огромной, но никто не говорит, за счет чего. Но я вам должен сказать откровенно: я - государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить", - подчеркнул президент.
Он акцентировал внимание, что в Белоруссии люди хотят жить справедливо, если поступить наоборот, то будет беда, которая приведет к "майдану". "Нельзя наклонять людей, чтобы они потеряли всякую надежду", - отметил белорусский лидер.
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