Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200626/1573515414.html
Третьяковка и Мариинка вошли в список системообразующих организаций
В список системообразующих организаций дополнительно включены 43 учреждения культуры, среди которых ГМИИ имени Пушкина, Третьяковская галерея, Мариинский театр... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:26
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
культура
ольга любимова
мариинский театр
андрей белоусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573303086_0:331:3052:2048_1400x0_80_0_0_14bfcb9275d55aa7b6a8f7ff605603e9.jpg
https://ria.ru/20200626/1573512166.html
https://realty.ria.ru/20200603/1572406799.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573303086_0:331:3052:2048_1400x0_80_0_0_14bfcb9275d55aa7b6a8f7ff605603e9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573303086_321:0:3052:2048_1400x0_80_0_0_50a5c1b598033cbfe182e51440a2f06e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573303086_736:0:2784:2048_1400x0_80_0_0_2edfaace859d4e004f275deaea666e66.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова, мариинский театр, андрей белоусов

Третьяковка и Мариинка вошли в список системообразующих организаций

14:26 26.06.2020
3680
© РИА Новости / Владимир ВяткинЗдание Государственной Третьяковской галереи
Здание Государственной Третьяковской галереи
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Здание Государственной Третьяковской галереи. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В список системообразующих организаций дополнительно включены 43 учреждения культуры, среди которых ГМИИ имени Пушкина, Третьяковская галерея, Мариинский театр и Музей Победы, сообщает пресс-служба министерства.
"В данный перечень вошли такие значимые учреждения культуры, как музеи-заповедники "Царское Село" и "Петергоф", Государственный академический Мариинский театр, Музей Победы, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Третьяковская галерея, Московская государственная академическая филармония и другие", - говорится в сообщении пресс-службы.
Здание Минэкономразвития РФ
13:31
Список системообразующих предприятий дополнили 222 компаниями
Отмечается, что правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики одобрила представленные Минкультуры критерии отбора предприятий и предложения по дополнению перечня системообразующих организаций. Их полный список опубликован на официальном сайте министерства.
"Мы благодарны правительственной комиссии и лично ее председателю Андрею Рэмовичу Белоусову, что учтены предложения министерства по критериям оценки системообразующих предприятий. С учетом новых требований список пополнили 43 организации, которые могут рассчитывать на соответствующую государственную поддержку", - цитирует пресс-служба министра культуры РФ Ольгу Любимову.
Ранее правительственная комиссия утвердила перечни системообразующих организаций, подготовленные Минкультуры РФ и другими федеральными органами исполнительной власти, в число которых были включены 24 учреждения.
Сотрудница санатория Октябрьский в Сочи укомплектовывает столы в ресторане
3 июня, 14:34
Сети отелей не вошли в число системообразующих, но им нужна помощь
911007
Обсудить 0
КультураМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Ольга ЛюбимоваМариинский театрАндрей Белоусов
Рекомендуем
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о "засранцах"
Преподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена
Голикова рассказала, сколько выпускников будут сдавать ЕГЭ
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Прохожие во время дождя на Красной площади в Москве
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Фальков анонсировал распределение дополнительных бюджетных мест в вузах
Президент России Владимир Путин
Путину доверяют 59% россиян, показал опрос
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступит с ежегодным обращением к выпускникам 27 июня
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о "космической" компенсации семье Захарова
Бактерицидные лампы в вагоне Московского метрополитена в депо Свиблово во время санитарной обработки вагонов в рамках профилактики коронавируса
Найден способ уничтожить коронавирус за 25 секунд
Президент Украины Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на слова Зеленского о полуострове
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
В Свердловской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
Производство подсолнечного масла в Ростове-на-Дону
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Аэрация воздуха в Москве
Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила
Одиночный пикет у здания посольства США в Москве, на котором вывешен флаг ЛГБТ-сообщества
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:15Далай-лама считает Индию образцом межрелигиозного согласия
23:10Советник Трампа заявил о резком восстановлении американской экономики
23:06Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
21:38В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
Лента новостейМолния