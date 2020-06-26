Третьяковка и Мариинка вошли в список системообразующих организаций

"В данный перечень вошли такие значимые учреждения культуры, как музеи-заповедники "Царское Село" и "Петергоф", Государственный академический Мариинский театр, Музей Победы, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Третьяковская галерея, Московская государственная академическая филармония и другие", - говорится в сообщении пресс-службы.