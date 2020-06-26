Третьяковка и Мариинка вошли в список системообразующих организаций

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В список системообразующих организаций дополнительно включены 43 учреждения культуры, среди которых ГМИИ имени Пушкина, Третьяковская галерея, Мариинский театр и Музей Победы, сообщает пресс-служба министерства.
"В данный перечень вошли такие значимые учреждения культуры, как музеи-заповедники "Царское Село" и "Петергоф", Государственный академический Мариинский театр, Музей Победы, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Третьяковская галерея, Московская государственная академическая филармония и другие", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики одобрила представленные Минкультуры критерии отбора предприятий и предложения по дополнению перечня системообразующих организаций. Их полный список опубликован на официальном сайте министерства.
"Мы благодарны правительственной комиссии и лично ее председателю Андрею Рэмовичу Белоусову, что учтены предложения министерства по критериям оценки системообразующих предприятий. С учетом новых требований список пополнили 43 организации, которые могут рассчитывать на соответствующую государственную поддержку", - цитирует пресс-служба министра культуры РФ Ольгу Любимову.
Ранее правительственная комиссия утвердила перечни системообразующих организаций, подготовленные Минкультуры РФ и другими федеральными органами исполнительной власти, в число которых были включены 24 учреждения.