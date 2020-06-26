https://ria.ru/20200626/1573515213.html
Морспасслужба будет работать на месте ЧС в Норильске до октября
Команда спасателей Морспасслужбы в составе 20 человек будет работать на месте разлива дизтоплива в Норильске до 1 октября, говорится в сообщении учреждения. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:41
2020-06-26T14:41
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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красноярский край
норильск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Команда спасателей Морспасслужбы в составе 20 человек будет работать на месте разлива дизтоплива в Норильске
до 1 октября, говорится в сообщении учреждения.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края
был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС
сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
"Команда из двадцати спасателей ФГБУ "Морспасслужба" продолжит работы в районе ликвидации последствий техногенной аварии под Норильском до 1 октября. Такое совместное решение было принято руководством компаний "Норникель", "Норильско-Таймырской энергетической компании" и Морской спасательной службы. Отряд будет состоять из спасателей Северного, Балтийского, Азово-Черноморского и Каспийского филиалов Морской спасательной службы", - говорится св сообщении службы.
Морспасслужба уточняет, что на текущий момент ее спасатели собрали почти 9 тысяч кубометров нефтеводяной смеси, всего собрано почти 33 тысячи кубометров нефтепродуктов. Сейчас, когда активная фаза операции завершена, спасатели занимаются доочисткой акватории сорбирующими материалами, в работе остаются боновые заграждения в качестве страхующего элемента в районе ликвидации аварии.
"За профессионализм и самоотверженность в действиях по ликвидации аварии под Норильском 38 спасателей Морспасслужбы представят к государственным и ведомственным наградам", - добавляет Морспасслужба.