Морспасслужба будет работать на месте ЧС в Норильске до октября

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Команда спасателей Морспасслужбы в составе 20 человек будет работать на месте разлива дизтоплива в Команда спасателей Морспасслужбы в составе 20 человек будет работать на месте разлива дизтоплива в Норильске до 1 октября, говорится в сообщении учреждения.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.

"Команда из двадцати спасателей ФГБУ "Морспасслужба" продолжит работы в районе ликвидации последствий техногенной аварии под Норильском до 1 октября. Такое совместное решение было принято руководством компаний "Норникель", "Норильско-Таймырской энергетической компании" и Морской спасательной службы. Отряд будет состоять из спасателей Северного, Балтийского, Азово-Черноморского и Каспийского филиалов Морской спасательной службы", - говорится св сообщении службы.

Морспасслужба уточняет, что на текущий момент ее спасатели собрали почти 9 тысяч кубометров нефтеводяной смеси, всего собрано почти 33 тысячи кубометров нефтепродуктов. Сейчас, когда активная фаза операции завершена, спасатели занимаются доочисткой акватории сорбирующими материалами, в работе остаются боновые заграждения в качестве страхующего элемента в районе ликвидации аварии.