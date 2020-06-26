Эксперты нашли в Google Play 47 приложений с троянами

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Эксперты компании Avast, специализирующейся на цифровой безопасности и ПО для защиты, обнаружили в магазине приложений Эксперты компании Avast, специализирующейся на цифровой безопасности и ПО для защиты, обнаружили в магазине приложений Google Play Store 47 программ с рекламными троянами, имитирующих игры, говорится в сообщении компании.

"Специалисты Avast уже сообщили представителям Google Play Store о найденных приложениях, но в настоящее время некоторые приложения все еще доступны в магазине Google Play. Расследование Google по этим приложениям продолжается", - пишут эксперты. Найденные приложения были загружены более 15 миллионов раз.

Приложения с троянами семейства HiddenAds могут скрывать свои значки на зараженном устройстве и навязчиво отображать рекламу. Среди обнаруженных приложений семь могут открывать браузер на смартфоне для отображения дополнительных объявлений. "Даже когда пользователь удалит приложение со своего устройства, реклама все равно будет постоянно показываться. Приложения имеют низкие игровые возможности и низкий рейтинг: пользователи жалуются на постоянную рекламу", - указывают эксперты.

"Такие кампании, как HiddenAds, могут попасть в официальный магазин Google Play Store, скрывая свое истинное предназначение или медленно внедряя вредоносные функции, будучи уже загруженными на устройство. Такие рекламные кампании сложно предотвратить, поскольку злоумышленники используют одноразовые аккаунты разработчиков для каждого приложения", - прокомментировал аналитик угроз в Avast Якуб Вавра.

Эксперт советует пользователям сохранять бдительность, а при загрузке новых приложений на свои устройства изучить приложение на предмет отрицательных отзывов, запросов на большое количество разрешений и многое другое.