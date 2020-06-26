Екатеринбургская епархия обвинила схиигумена Сергия в нарушении присяги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Действия Действия схиигумена Сергия (Николая Романова), запрещенного в служении после высказываний о "псевдопандемии" коронавируса, нарушают священническую присягу, заявил журналистам председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.

На сегодня было назначено заседание епархиального суда по делу схиигумена, но клирик на него не явился, так что заседание перенесли на 3 июля. На первом заседании, состоявшемся 15 июня, схиигумен только зачитал текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, и ушел, не ответив на вопросы по существу.

"Сегодня к отцу Сергию обращен призыв Церкви, указ, который он просто нарушил, вышел из подчинения, нарушая присягу священническую. Дело не только в высказываниях, а дело еще в том поведении и в той позиции, которую он сегодня демонстрирует. Он как клирик должен подчиняться указам и определениям Церкви", — сказал Миняйло.

По его словам, на отца Сергия, как на священнослужителя, распространяется каноническое право и указы правящего архиерея. Но его поведение показывает, что он указы игнорирует и нарушает священническую присягу, которая подразумевает правила поведения священника по отношению к пастве и правящему архиерею, а также в части политических взглядов и заявлений.

"Конечно, большие вопросы к отцу Сергию, почему он на сегодняшний день решил этой присягой пренебречь. Для нас это и вопрос очень большой, и большая трагедия, большое искушение, большая боль", — подчеркнул Миняйло.

Схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия сперва лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого правящий архиерей запретил его в служении.