Мосгоризбирком 30 июня повторно проверит списки избирателей

"30-го числа мы подобную сверку будем проводить ещё раз. Плюс каждый день в отношении всех тех, кто записался на дистанционное электронное голосование, в том числе эти 12 537, будет обеспечен контроль со стороны УИК, не позволяющий записавшимся на ДЭГ, получить бюллетень на участке",- сказал Ермолов.