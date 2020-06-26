Мосгоризбирком 30 июня повторно проверит списки избирателей

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мосгоризбирком 30 июня проведет повторную проверку списков избирателей на очное и электронное голосование, сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.
Ранее он сообщил, что при сверке списков избирателей обнаружилось, что более 12,5 тысячи человек значились в двух списках избирателей на голосовании в Москве - на электронное голосование и на очное голосование, но никто не проголосовал дважды.
"30-го числа мы подобную сверку будем проводить ещё раз. Плюс каждый день в отношении всех тех, кто записался на дистанционное электронное голосование, в том числе эти 12 537, будет обеспечен контроль со стороны УИК, не позволяющий записавшимся на ДЭГ, получить бюллетень на участке",- сказал Ермолов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Голосование по всей стране началось в четверг, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, пройдет с 25 по 30 июня.