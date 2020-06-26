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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573514792.html
Мосгоризбирком 30 июня повторно проверит списки избирателей
Мосгоризбирком 30 июня проведет повторную проверку списков избирателей на очное и электронное голосование, сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Юрий РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:22
голосование по поправкам в конституцию
россия
мосгоризбирком
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, мосгоризбирком, цик рф, в мире

Мосгоризбирком 30 июня повторно проверит списки избирателей

14:13 26.06.2020 (обновлено: 15:22 26.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мосгоризбирком 30 июня проведет повторную проверку списков избирателей на очное и электронное голосование, сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.
Ранее он сообщил, что при сверке списков избирателей обнаружилось, что более 12,5 тысячи человек значились в двух списках избирателей на голосовании в Москве - на электронное голосование и на очное голосование, но никто не проголосовал дважды.
"30-го числа мы подобную сверку будем проводить ещё раз. Плюс каждый день в отношении всех тех, кто записался на дистанционное электронное голосование, в том числе эти 12 537, будет обеспечен контроль со стороны УИК, не позволяющий записавшимся на ДЭГ, получить бюллетень на участке",- сказал Ермолов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Голосование по всей стране началось в четверг, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, пройдет с 25 по 30 июня.
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