Главы трех регионов Сибири и ДФО проголосовали по поправкам к Конституции

Общероссийское голосование назначено на 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня.

Как сообщили в пресс-службе Осипова, глава Забайкалья проголосовал в столице региона - Чите на участке №120 в Доме пионеров. Губернатор пришел в маске и перчатках, соблюдая все меры предосторожности. Он отметил высокую организацию процесса голосования. В помещении за чистотой процесса следили трое наблюдателей.

"Поправки в конституцию призваны защитить социальные завоевания людей, призваны выровнять развитие территорий... Все поправки считаю крайне важными", - сказал Осипов журналистам.

Он подчеркнул, что они направлены на то, чтобы качество жизни населения улучшалось, включая социальную сферу, здравоохранение и медицину.

Врио главы Иркутской области Кобзев проголосовал в столице Приангарья на избирательном участке в школе №76, куда пришел вместе с супругой, сообщает пресс-служба правительства региона. Кобзев тоже был в перчатках и маске.

"Это очень важное событие, наш гражданский долг. Конституция не менялась 27 лет, конечно, эти поправки сегодня нужны. Там отражен большой пакет социальных гарантий для будущего поколения", - сказал Кобзев. Также он отметил, что голосование в течение семи дней позволит избежать большого скопления людей в местах голосования.

Глава Республики Алтай Хорохордин проголосовал на избирательном участке №10, находящемся в здании Горно-Алтайского педагогического колледжа, сообщает пресс-служба республиканского правительства. На входе у него измерили температуру, он проголосовал в маске и перчатках. Хорохордин подчеркнул, что на участке есть необходимые средства индивидуальной защиты, и призвал жителей республики принять участие в голосовании.