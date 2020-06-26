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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Главы трех регионов Сибири и ДФО проголосовали по поправкам к Конституции
Глава Забайкальского края Александр Осипов, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и глава Республики Алтай Олег Хорохордин приняли участие в... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:12
голосование по поправкам в конституцию
олег хорохордин
игорь кобзев
александр осипов
иркутская область
забайкальский край
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олег хорохордин, игорь кобзев, александр осипов, иркутская область, забайкальский край, чита, общество

Главы трех регионов Сибири и ДФО проголосовали по поправкам к Конституции

14:12 26.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
БАРНАУЛ/ИРКУТСК/КРАСНОЯРСК, 26 июн - РИА Новости. Глава Забайкальского края Александр Осипов, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и глава Республики Алтай Олег Хорохордин приняли участие в голосовании по поправкам к конституции.
Общероссийское голосование назначено на 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
13:31Голосование по поправкам в Конституцию
Володин проголосовал по поправкам в Конституцию
Как сообщили в пресс-службе Осипова, глава Забайкалья проголосовал в столице региона - Чите на участке №120 в Доме пионеров. Губернатор пришел в маске и перчатках, соблюдая все меры предосторожности. Он отметил высокую организацию процесса голосования. В помещении за чистотой процесса следили трое наблюдателей.
"Поправки в конституцию призваны защитить социальные завоевания людей, призваны выровнять развитие территорий... Все поправки считаю крайне важными", - сказал Осипов журналистам.
Он подчеркнул, что они направлены на то, чтобы качество жизни населения улучшалось, включая социальную сферу, здравоохранение и медицину.
Чернышенко на своем примере показал, как голосовать по поправкам онлайн
12:03Голосование по поправкам в Конституцию
Чернышенко показал, как проголосовал онлайн по поправкам в Конституцию
Врио главы Иркутской области Кобзев проголосовал в столице Приангарья на избирательном участке в школе №76, куда пришел вместе с супругой, сообщает пресс-служба правительства региона. Кобзев тоже был в перчатках и маске.
"Это очень важное событие, наш гражданский долг. Конституция не менялась 27 лет, конечно, эти поправки сегодня нужны. Там отражен большой пакет социальных гарантий для будущего поколения", - сказал Кобзев. Также он отметил, что голосование в течение семи дней позволит избежать большого скопления людей в местах голосования.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
11:12Голосование по поправкам в Конституцию
Жириновский проголосовал по поправкам в Конституцию
Глава Республики Алтай Хорохордин проголосовал на избирательном участке №10, находящемся в здании Горно-Алтайского педагогического колледжа, сообщает пресс-служба республиканского правительства. На входе у него измерили температуру, он проголосовал в маске и перчатках. Хорохордин подчеркнул, что на участке есть необходимые средства индивидуальной защиты, и призвал жителей республики принять участие в голосовании.
"Считаю общероссийское голосование исторически важным, значимым для каждого жителя нашей республики и России. Лично убедился в том, что приняты беспрецедентные меры, направленные на максимально безопасное голосование", – цитирует Хорохордина пресс-служба регионального правительства.
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Голосование по поправкам в КонституциюОлег ХорохординИгорь КобзевАлександр ОсиповИркутская областьЗабайкальский крайЧитаОбщество
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