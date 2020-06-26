В ВОЗ рассказали о ситуации с COVID-19 в Сирии

"В стране на данный момент насчитывается всего 248 случаев. Но мы не уверены в этом. В других странах региона количество случаев по началу росло медленно, а потом резко увеличивалось. Мы видели это в Ираке, Турции, Египте. И мы полностью ожидаем, что у нас будет подобная проблема в Сирии", - сказал он.