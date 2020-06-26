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Распространение нового коронавируса
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В ВОЗ рассказали о ситуации с COVID-19 в Сирии
Количество зараженных COVID-19 в Сирии низкое, но есть опасность резкого роста новых случаев в ближайшее время, заявил на брифинге Ассоциации иностранных... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:09
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, сирия, оон, в мире

В ВОЗ рассказали о ситуации с COVID-19 в Сирии

14:09 26.06.2020
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© РИА НовостиВласти Сирии усиливают меры борьбы с коронавирусной инфекцией
Власти Сирии усиливают меры борьбы с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости
ЖЕНЕВА, 26 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество зараженных COVID-19 в Сирии низкое, но есть опасность резкого роста новых случаев в ближайшее время, заявил на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН директор Всемирной организации здравоохранения в восточно-средиземноморском регионе Ричард Бреннан.
"В стране на данный момент насчитывается всего 248 случаев. Но мы не уверены в этом. В других странах региона количество случаев по началу росло медленно, а потом резко увеличивалось. Мы видели это в Ираке, Турции, Египте. И мы полностью ожидаем, что у нас будет подобная проблема в Сирии", - сказал он.
По его словам, в Сирии еще возможно предотвратить резкий рост случаев COVID-19, в том числе помогая властям в проведении тестов и отслеживании контактов заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСирияООНВ мире
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