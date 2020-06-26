Евросоюз решил пока не открывать границы для россиян

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россия пока не войдет в число стран, из которых с 1 июля можно будет въехать в страны Александр Токовинин. Россия пока не войдет в число стран, из которых с 1 июля можно будет въехать в страны Евросоюза , заявил посол России в Бельгии

"Россия пока не войдет в число стран, из которых с июля можно будет выезжать в страны Шенгена", — сказал посол на пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной крупнейшему культурно-историческому фестивалю Брюсселя "Оммеганг" и участию России в 2021 году в качестве страны — почетного гостя.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать поэтапное открытие границ с третьими странами с 1 июля. В рекомендациях ЕК говорится, что решение об отмене ограничений для конкретной страны должно основываться на эпидемиологической ситуации и мерах по борьбе с распространением коронавируса. Также при открытии границ будет учитываться принцип взаимности.