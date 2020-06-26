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Евросоюз решил пока не открывать границы для россиян
Россия пока не войдет в число стран, из которых с 1 июля можно будет въехать в страны Евросоюза, заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T21:26
россия
александр токовинин
брюссель
евросоюз
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200408/1569769515.html
Нашим либералам надо снять ролик с толпами россиян на границе, которых не пускают за круассанами. Всё, можно начинать "протесты". Навальный, спишь, что ли?
100
Правильно,нечего от них заразу к нам тащить).
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
россия, александр токовинин, брюссель, евросоюз, в мире

Евросоюз решил пока не открывать границы для россиян

14:08 26.06.2020 (обновлено: 21:26 26.06.2020)
10283
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россия пока не войдет в число стран, из которых с 1 июля можно будет въехать в страны Евросоюза, заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин.
"Россия пока не войдет в число стран, из которых с июля можно будет выезжать в страны Шенгена", — сказал посол на пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной крупнейшему культурно-историческому фестивалю Брюсселя "Оммеганг" и участию России в 2021 году в качестве страны — почетного гостя.
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Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать поэтапное открытие границ с третьими странами с 1 июля. В рекомендациях ЕК говорится, что решение об отмене ограничений для конкретной страны должно основываться на эпидемиологической ситуации и мерах по борьбе с распространением коронавируса. Также при открытии границ будет учитываться принцип взаимности.
Окончательные решения по открытию границ государства ЕС принимают самостоятельно, однако Еврокомиссия неоднократно выступала за согласованный подход к этому вопросу.
1061438934
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РоссияАлександр ТоковининБрюссельЕвросоюзВ мире
Популярные комментарии
Нашим либералам надо снять ролик с толпами россиян на границе, которых не пускают за круассанами. Всё, можно начинать "протесты". Навальный, спишь, что ли?
26 июня, 15:23
ИИИван Иванов
86400010
Правильно,нечего от них заразу к нам тащить).
26 июня, 14:12
Илья Jlord
34420119
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