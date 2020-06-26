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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573514280.html
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1112
Один новый случай коронавируса COVID-19 выявлен в Латвии за минувшие сутки, общее число заразившихся достигло 1112, сообщается в пятницу на сайте Центра... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:06
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, латвия, в мире

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1112

14:06 26.06.2020
153
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 26 июн – РИА Новости. Один новый случай коронавируса COVID-19 выявлен в Латвии за минувшие сутки, общее число заразившихся достигло 1112, сообщается в пятницу на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний.
Это первый новый случай COVID-19 за последние шесть дней.
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"За последние сутки в Латвии сделано 2292 теста на COVID-19, подтвержден один новый случай заболевания", - говорится в сообщении.
С начала пандемии проведено 145 086 тестов, коронавирус выявлен у 1112 человек, умерли 30 человек.
За минувшие сутки не госпитализирован ни один заболевший с COVID-19. В больницах лечатся восемь пациентов, у семи заболевание средней тяжести, один находится в тяжелом состоянии.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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