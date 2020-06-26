В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1112

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге

РИГА, 26 июн – РИА Новости. Один новый случай Один новый случай коронавируса COVID-19 выявлен в Латвии за минувшие сутки, общее число заразившихся достигло 1112, сообщается в пятницу на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний.

Это первый новый случай COVID-19 за последние шесть дней.

"За последние сутки в Латвии сделано 2292 теста на COVID-19, подтвержден один новый случай заболевания", - говорится в сообщении.

С начала пандемии проведено 145 086 тестов, коронавирус выявлен у 1112 человек, умерли 30 человек.

За минувшие сутки не госпитализирован ни один заболевший с COVID-19. В больницах лечатся восемь пациентов, у семи заболевание средней тяжести, один находится в тяжелом состоянии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.