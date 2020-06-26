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Боевой вертолет Ми-24 модернизируют до уровня машин нового поколения
Боевой вертолет Ми-24 будет модернизирован, его испытания завершатся в 2021 году, сообщил журналистам генеральный директор АО "Рычаг" (входит в КРЭТ Ростеха)... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:28
концерн радиоэлектронные технологии
ми-24
ростех
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
концерн радиоэлектронные технологии, ми-24, ростех, безопасность

Боевой вертолет Ми-24 модернизируют до уровня машин нового поколения

14:03 26.06.2020 (обновлено: 16:28 26.06.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВертолет Ми-24
Вертолет Ми-24
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вертолет Ми-24. Архивное фото
КАЗАНЬ, 26 июн - РИА Новости. Боевой вертолет Ми-24 будет модернизирован, его испытания завершатся в 2021 году, сообщил журналистам генеральный директор АО "Рычаг" (входит в КРЭТ Ростеха) Алексей Панин.
"Сейчас у нас официально закрыты два этапа опытно-конструкторской работы: технический проект и разработка документации. Вертолет Ми-24 сейчас находится на этапе создания опытного образца. Опытная машина, как мы планируем, поднимется в воздух очень скоро, а в первом квартале следующего года мы планируем закончить заводские испытания" - сказал Панин.
Он отметил, что к заводским испытаниям машина приступит уже в конце этого года. "После окончания заводских испытаний начнутся госиспытания. В принципе, машина как продукт уже будет готова, и ее можно будет при наличии спроса предложить зарубежным заказчикам", - добавил Панин.
Как уточнили в пресс-службе КРЭТ, кабина пилотов выполнена по принципу "стеклянной кабины". В ней установлено самое современное пилотажное оборудование, обеспечивающее возможность пилотирования вертолета в любых метеоусловиях.
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"На вертолете установлен современный, не имеющий аналогов в России и в мире бортовой комплекс обороны, который позволяет защитить вертолет от самых современных средств поражения, а также производить радиотехническую разведку и радиоэлектронное подавление", - отметил, в свою очередь, Панин.
По его мнению, оснащение вертолета Ми-24 современным радиоэлектронным оборудованием и вооружением позволяет достичь боевой эффективности, сопоставимой с машинами последнего поколения, гораздо меньшими затратами по сравнению с закупками новых вертолетов.
Помимо всего прочего, модернизированная версия оснащена новейшей системой управления, которая позволила улучшить управляемость и повысить устойчивость вертолета в полете, а новейшая система управления оружием позволяет увеличить огневую мощь вертолета, обеспечить дальность применения современного управляемого ракетного вооружения, номенклатура которого возросла.
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