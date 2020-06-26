Боевой вертолет Ми-24 модернизируют до уровня машин нового поколения

КАЗАНЬ, 26 июн - РИА Новости. Боевой вертолет Боевой вертолет Ми-24 будет модернизирован, его испытания завершатся в 2021 году, сообщил журналистам генеральный директор АО "Рычаг" (входит в КРЭТ Ростеха ) Алексей Панин.

"Сейчас у нас официально закрыты два этапа опытно-конструкторской работы: технический проект и разработка документации. Вертолет Ми-24 сейчас находится на этапе создания опытного образца. Опытная машина, как мы планируем, поднимется в воздух очень скоро, а в первом квартале следующего года мы планируем закончить заводские испытания" - сказал Панин.

Он отметил, что к заводским испытаниям машина приступит уже в конце этого года. "После окончания заводских испытаний начнутся госиспытания. В принципе, машина как продукт уже будет готова, и ее можно будет при наличии спроса предложить зарубежным заказчикам", - добавил Панин.

Как уточнили в пресс-службе КРЭТ, кабина пилотов выполнена по принципу "стеклянной кабины". В ней установлено самое современное пилотажное оборудование, обеспечивающее возможность пилотирования вертолета в любых метеоусловиях.

"На вертолете установлен современный, не имеющий аналогов в России и в мире бортовой комплекс обороны, который позволяет защитить вертолет от самых современных средств поражения, а также производить радиотехническую разведку и радиоэлектронное подавление", - отметил, в свою очередь, Панин.

По его мнению, оснащение вертолета Ми-24 современным радиоэлектронным оборудованием и вооружением позволяет достичь боевой эффективности, сопоставимой с машинами последнего поколения, гораздо меньшими затратами по сравнению с закупками новых вертолетов.