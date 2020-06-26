Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573513991.html
В ЦИК попросили Собянина проконтролировать жалобы по голосованию в Москве
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова попросила мэра Москвы Сергея Собянина брать под личный контроль все жалобы, поступающие по голосованию по поправкам в конституцию в... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:00
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
цик рф
сергей собянин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573501426_0:148:3206:1952_1400x0_80_0_0_21f28b305a999185c613811c61b7948e.jpg
https://ria.ru/20200626/1573509292.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573501426_0:148:3206:1952_1400x0_80_0_0_21f28b305a999185c613811c61b7948e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573501426_164:0:2895:2048_1400x0_80_0_0_1a8a5eae5004e65572121803d7119d2c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573501426_205:0:2253:2048_1400x0_80_0_0_e6645b4bac4c28306cc355b1569c0c52.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
элла памфилова, цик рф, сергей собянин, москва

В ЦИК попросили Собянина проконтролировать жалобы по голосованию в Москве

14:00 26.06.2020
292
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Мужчина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Мужчина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова попросила мэра Москвы Сергея Собянина брать под личный контроль все жалобы, поступающие по голосованию по поправкам в конституцию в столице.
"Сергей Семенович, у меня к вам большая просьба, если не дай бог, надеюсь, нет, вдруг поступит какая-то жалоба, какое-то нарушение, я к вам тогда обращусь лично, чтобы взяли под личный контроль", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1503 в Новосибирске
12:49Голосование по поправкам в Конституцию
В Кремле заявили о большом количестве фейков по поводу голосования
320005
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаЦИК РФСергей СобянинМосква
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал о работе избирательных комиссий в Москве
Лесные пожары на Камчатке
Гидрометцентр назвал регионы с самыми высокими рисками лесных пожаров
Конституция РФ
Главы трех регионов Сибири и ДФО проголосовали по поправкам к Конституции
Михаил Абызов
Суд попросил заочно арестовать двух новых фигурантов дела Абызова
Элла Памфилова
Памфилова призвала "отбивать все атаки" на легитимность голосования
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1112
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
В Афганистане при нападении талибов погибли полицейские, заявил источник
Конституционный суд
КС обязал изменить норму о выезде ребенка за границу с одним из родителей
Планшет с трансляцией телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
Трансляцию обращения Путина посмотрели более 8,7 миллиона человек
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг: обязательства США по безопасности в Европе незыблемы
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
В России создадут пять новых военных полигонов
Работа информационного центра ЦИК России
Мосгоризбирком 30 июня повторно проверит списки избирателей
Власти Сирии усиливают меры борьбы с коронавирусной инфекцией
В ВОЗ рассказали о ситуации с COVID-19 в Сирии
Машина скорой помощи
В Ивановской области умер пациент с коронавирусом
Поезд Москва-Калининград
Движение поездов в Калининград возобновится в особом режиме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:10Советник Трампа заявил о резком восстановлении американской экономики
23:06Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
21:38В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
21:27В ОАЭ более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками
Лента новостейМолния