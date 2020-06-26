https://ria.ru/20200626/1573513991.html
В ЦИК попросили Собянина проконтролировать жалобы по голосованию в Москве
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова попросила мэра Москвы Сергея Собянина брать под личный контроль все жалобы, поступающие по голосованию по поправкам в конституцию в... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:00
2020-06-26T14:00
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
цик рф
сергей собянин
москва
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https://ria.ru/20200626/1573509292.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, цик рф, сергей собянин, москва