Собянин рассказал о работе избирательных комиссий в Москве

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Члены избирательных комиссий в Москве ежедневно вручную сверяют списки желающих проголосовать электронно и очно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Избирательные комиссии вручную сверяют, кто проголосовал в электронном (виде - ред.), кто так, и таким образом сбиваются эти базы данных. Мы хотели это сделать только 30 числа первоначально, но по предложению наблюдателей Общественной палаты мы делаем ежедневно такую работу. Просто ежедневно сверяем, вычищаем", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что при малейшем подозрении избирателей информируют о технических погрешностях.
"Мы информируем людей, что у вас какие-то технические погрешности, поэтому лучше придите проголосуйте на избирательном участке. Но это небольшой процент. Огромное количество людей очень удобно и комфортно проголосовали (электронно - ред.) к этому времени", - добавил мэр.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, пройдет с 25 по 30 июня.