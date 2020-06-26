Собянин рассказал о работе избирательных комиссий в Москве

Он отметил, что при малейшем подозрении избирателей информируют о технических погрешностях.

"Мы информируем людей, что у вас какие-то технические погрешности, поэтому лучше придите проголосуйте на избирательном участке. Но это небольшой процент. Огромное количество людей очень удобно и комфортно проголосовали (электронно - ред.) к этому времени", - добавил мэр.