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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573513924.html
Собянин рассказал о работе избирательных комиссий в Москве
Члены избирательных комиссий в Москве ежедневно вручную сверяют списки желающих проголосовать электронно и очно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:59
голосование по поправкам в конституцию
сергей собянин
москва
нижегородская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей собянин, москва, нижегородская область, общество

Собянин рассказал о работе избирательных комиссий в Москве

13:59 26.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Члены избирательных комиссий в Москве ежедневно вручную сверяют списки желающих проголосовать электронно и очно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Избирательные комиссии вручную сверяют, кто проголосовал в электронном (виде - ред.), кто так, и таким образом сбиваются эти базы данных. Мы хотели это сделать только 30 числа первоначально, но по предложению наблюдателей Общественной палаты мы делаем ежедневно такую работу. Просто ежедневно сверяем, вычищаем", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что при малейшем подозрении избирателей информируют о технических погрешностях.
"Мы информируем людей, что у вас какие-то технические погрешности, поэтому лучше придите проголосуйте на избирательном участке. Но это небольшой процент. Огромное количество людей очень удобно и комфортно проголосовали (электронно - ред.) к этому времени", - добавил мэр.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, пройдет с 25 по 30 июня.
Элла Памфилова
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Голосование по поправкам в КонституциюСергей СобянинМоскваНижегородская областьОбщество
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