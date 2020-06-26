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В Афганистане при нападении талибов погибли полицейские, заявил источник
Четверо афганских полицейских погибли, девять пострадали в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на полицейский пост в северо-восточной... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:59
исламское государство
афганистан
талибан
в мире
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353
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исламское государство, афганистан, талибан, в мире

В Афганистане при нападении талибов погибли полицейские, заявил источник

13:59 26.06.2020
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© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
КАБУЛ, 26 июн - РИА Новости. Четверо афганских полицейских погибли, девять пострадали в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на полицейский пост в северо-восточной провинции Афганистана Тахар, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности.
Он отметил, что нападение произошло накануне вечером на шоссе Кундуз-Тахар. При этом другой источник добавил, что в результате ответных действий силовиков несколько талибов были ликвидированы, и еще некоторое число боевиков получили ранения.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
21 июня, 13:04
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Исламское государствоАфганистанТалибанВ мире
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