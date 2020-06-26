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Гидрометцентр назвал регионы с самыми высокими рисками лесных пожаров
Самые высокие риски возникновения лесных пожаров ожидаются в ряде областей в Приволжском федеральном округе, на юго-западе Северо-Западного федерального округа, РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:58
дальний восток
гидрометцентр
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дальний восток, гидрометцентр, происшествия

Гидрометцентр назвал регионы с самыми высокими рисками лесных пожаров

13:58 26.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов / Перейти в фотобанкЛесные пожары на Камчатке
Лесные пожары на Камчатке
© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Самые высокие риски возникновения лесных пожаров ожидаются в ряде областей в Приволжском федеральном округе, на юго-западе Северо-Западного федерального округа, на юге Центрального федерального округа в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщил Гидрометцентр.
"Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность 27 июня в Приволжском федеральном округе, Челябинской и Курганской областях, 27-29 июня на севере и юго-западе Северо-Западного федерального округа, в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях, Калмыкии, Дагестане, на востоке Красноярского края, в Иркутской области, Бурятии, Якутии, на севере Хабаровского края, в Магаданской области, Камчатском крае, на западе Чукотского автономного округа", - говорится в сообщении.
Лесные пожары в Кабанском районе Бурятии
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Дальний ВостокГидрометцентрПроисшествия
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