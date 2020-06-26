Гидрометцентр назвал регионы с самыми высокими рисками лесных пожаров

"Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность 27 июня в Приволжском федеральном округе, Челябинской и Курганской областях, 27-29 июня на севере и юго-западе Северо-Западного федерального округа, в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях, Калмыкии, Дагестане, на востоке Красноярского края, в Иркутской области, Бурятии, Якутии, на севере Хабаровского края, в Магаданской области, Камчатском крае, на западе Чукотского автономного округа", - говорится в сообщении.