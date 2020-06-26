Суд попросил заочно арестовать двух новых фигурантов дела Абызова

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Басманный суд в пятницу поступили ходатайства следствия о заочном аресте двух новых фигурантов дела экс-министра Открытого правительства В Басманный суд в пятницу поступили ходатайства следствия о заочном аресте двух новых фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила - Абызова Владимира Ниязова и Сергея Столярова, оба находятся в международном розыске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

"В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении находящихся в международном розыске Ниязова Владимира Усмановича и Столярова Сергея Михайловича", - сказала собеседница агентства.

Ниязов обвиняется в участии в преступном сообществе, мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денежных средств и незаконном участии в предпринимательской деятельности, Столяров - только по двум последним статьям.

Мосгорсуд во вторник продлил до конца сентября арест Абызову и ряду других фигурантов.

Первое уголовное дело в отношении экс-министра связано с обвинениями в похищении в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и выводе их за рубеж.

В конце августа 2019 года стало известно о возбуждении второго уголовного дела - по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, в то время как он занимал должность министра.

В сентябре было возбуждено третье дело в отношении Абызова - об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.