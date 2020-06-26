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Суд попросил заочно арестовать двух новых фигурантов дела Абызова
В Басманный суд в пятницу поступили ходатайства следствия о заочном аресте двух новых фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила - Абызова... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:21
дело экс-министра абызова
открытое правительство
михаил абызов
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дело экс-министра абызова, открытое правительство, михаил абызов, происшествия

Суд попросил заочно арестовать двух новых фигурантов дела Абызова

13:56 26.06.2020 (обновлено: 15:21 26.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМихаил Абызов
Михаил Абызов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Михаил Абызов. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Басманный суд в пятницу поступили ходатайства следствия о заочном аресте двух новых фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила - Абызова Владимира Ниязова и Сергея Столярова, оба находятся в международном розыске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
"В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении находящихся в международном розыске Ниязова Владимира Усмановича и Столярова Сергея Михайловича", - сказала собеседница агентства.
Ниязов обвиняется в участии в преступном сообществе, мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денежных средств и незаконном участии в предпринимательской деятельности, Столяров - только по двум последним статьям.
Мосгорсуд во вторник продлил до конца сентября арест Абызову и ряду других фигурантов.
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Первое уголовное дело в отношении экс-министра связано с обвинениями в похищении в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и выводе их за рубеж.
В конце августа 2019 года стало известно о возбуждении второго уголовного дела - по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, в то время как он занимал должность министра.
В сентябре было возбуждено третье дело в отношении Абызова - об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.
Абызов вину в инкриминируемых деяниях не признает и считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.
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