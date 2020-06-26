В Приморье тепловоз и два грузовых вагона сошли с рельсов

"26 июня 2020 года в 11.07 по московскому времени на 6 километре однопутного неэлектрифицированного участка перегона Смоляниново – Дунай Владивостокского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошёл сход тепловоза и двух вагонов грузового поезда. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло", - говорится в сообщении.