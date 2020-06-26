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В Приморье тепловоз и два грузовых вагона сошли с рельсов
Тепловоз и два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Приморье, никто не пострадал, сообщает Дальневосточная железная дорога (ДВЖД). РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:54
приморский край
происшествия
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РИА Новости
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приморский край, происшествия

В Приморье тепловоз и два грузовых вагона сошли с рельсов

13:54 26.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУкладка железнодорожного полотна
Укладка железнодорожного полотна
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Укладка железнодорожного полотна. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 июн – РИА Новости. Тепловоз и два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Приморье, никто не пострадал, сообщает Дальневосточная железная дорога (ДВЖД).
"26 июня 2020 года в 11.07 по московскому времени на 6 километре однопутного неэлектрифицированного участка перегона Смоляниново – Дунай Владивостокского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошёл сход тепловоза и двух вагонов грузового поезда. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло", - говорится в сообщении.
По данным ДВЖД, пострадавших нет, угрозы экологии нет. Причины происшествия выясняются. На место происшествия отправлены восстановительные поезда со станций Партизанск и Первая речка.
Инспектор ГИБДД
10 июня, 20:09
На юге Москвы трамвай сошел с рельсов
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