https://ria.ru/20200626/1573513694.html
В Приморье тепловоз и два грузовых вагона сошли с рельсов
Тепловоз и два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Приморье, никто не пострадал, сообщает Дальневосточная железная дорога (ДВЖД). РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:54
2020-06-26T13:54
приморский край
происшествия
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https://ria.ru/20200610/1572774238.html
приморский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, происшествия