В США за сутки выявили почти 40 тысяч новых случаев коронавируса

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на рекордные почти 40 тысяч, свыше 2,4 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах выявили 39 972 случая заражения, скончались еще 2 425 пациентов с COVID-19.

Согласно информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США зафиксировали 2 422 312 случаев заражения и 124 415 летальных исходов. Отмечается, что свыше 663 тысяч человек выздоровели.

Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 9,6 миллиона человек, умерли свыше 489,5 тысячи людей с подтвержденным COVID-19.