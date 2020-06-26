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В США за сутки выявили почти 40 тысяч новых случаев коронавируса
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на рекордные почти 40 тысяч, свыше 2,4 тысячи человек... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:51
2020-06-26T13:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом
нового типа в США
за последние сутки увеличилось на рекордные почти 40 тысяч, свыше 2,4 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах выявили 39 972 случая заражения, скончались еще 2 425 пациентов с COVID-19.
Согласно информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США зафиксировали 2 422 312 случаев заражения и 124 415 летальных исходов. Отмечается, что свыше 663 тысяч человек выздоровели.
Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 9,6 миллиона человек, умерли свыше 489,5 тысячи людей с подтвержденным COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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