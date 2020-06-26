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В нижегородском лесу обнаружили свалку химотходов
Росприроднадзор возбудил административное расследование по факту обнаружения несанкционированной свалки химических отходов под Нижним Новгородом, сообщает... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:49
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
нижний новгород
володарский район
происшествия
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нижний новгород
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), нижний новгород, володарский район, происшествия

В нижегородском лесу обнаружили свалку химотходов

13:49 26.06.2020
857
CC0 / chapay / Загородная дорога
Загородная дорога
CC0 / chapay /
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Росприроднадзор возбудил административное расследование по факту обнаружения несанкционированной свалки химических отходов под Нижним Новгородом, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в местных СМИ была опубликована информация о том, что в Володарском районе возле поселка Золино в лесу найдено около сотни бочек и канистр с химическими отходами, часть из которых вылилась на землю.
"Инспекторами межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия был организован оперативный выезд на место происшествия. В ходе осмотра территории факт несанкционированного размещения промотходов подтвердился. Зафиксировано более 70 двухсотлитровых емкостей, а также порядка 40 канистр с различными химическими жидкостями. Ввиду нарушения герметичности некоторых из них произошло истечение содержимого на рельеф местности", - говорится в сообщении.
По данному факту Росприроднадзором возбуждено административное расследование, уточняется площадь загрязненного земельного участка. Произведен отбор проб отходов с целью установления класса их опасности, а также проб почвы, что позволит в дальнейшем рассчитать размер вреда, причиненного окружающей среде.
"По результатам административного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности, в том числе с последующим направлением материалов в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер", - подчеркивается в сообщении.
0100104
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Нижний НовгородВолодарский районПроисшествия
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