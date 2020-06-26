В нижегородском лесу обнаружили свалку химотходов

"Инспекторами межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия был организован оперативный выезд на место происшествия. В ходе осмотра территории факт несанкционированного размещения промотходов подтвердился. Зафиксировано более 70 двухсотлитровых емкостей, а также порядка 40 канистр с различными химическими жидкостями. Ввиду нарушения герметичности некоторых из них произошло истечение содержимого на рельеф местности", - говорится в сообщении.