https://ria.ru/20200626/1573513374.html
Песков рассказал о возможной встрече Путина и Лукашенко
У лидеров РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко будет возможность отдельно пообщаться, если белорусский президент приедет на церемонию... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:49
2020-06-26T13:49
россия
владимир макей
александр лукашенко
мид белоруссии
дмитрий песков
владимир путин
тверская область
белоруссия
ржев
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https://ria.ru/20200626/1573505367.html
россия
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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