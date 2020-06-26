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Песков рассказал о возможной встрече Путина и Лукашенко
У лидеров РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко будет возможность отдельно пообщаться, если белорусский президент приедет на церемонию... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:49
россия
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александр лукашенко
мид белоруссии
дмитрий песков
владимир путин
тверская область
белоруссия
ржев
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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Песков рассказал о возможной встрече Путина и Лукашенко

13:49 26.06.2020
1097
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. У лидеров РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко будет возможность отдельно пообщаться, если белорусский президент приедет на церемонию открытия мемориала советскому солдату во Ржев 30 июня, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Безусловно, у них будет возможность отдельно пообщаться", - сказал Песков.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Лукашенко, скорее всего, примет приглашение Путина посетить 30 июня Тверскую область. Песков также говорил, что возможность визита прорабатывается. Также, по словам белорусского министра, там пройдет двусторонняя встреча.
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РоссияВладимир МакейАлександр ЛукашенкоМИД БелоруссииДмитрий ПесковВладимир ПутинТверская областьБелоруссияРжевВ мире
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