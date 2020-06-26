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В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о Крыме
Бывший президент Украины Петр Порошенко, говоря о возможном "возврате" Крыма, намеренно обманывает людей и "троллит" действующего главу государства Владимира... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:47
петр порошенко
олег морозов
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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РИА Новости
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петр порошенко, олег морозов, владимир зеленский, киев, украина, в мире

В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о Крыме

13:47 26.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко, говоря о возможном "возврате" Крыма, намеренно обманывает людей и "троллит" действующего главу государства Владимира Зеленского, убеждён сенатор Олег Морозов.
Ранее Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" укрепить солидарность международного сообщества и "вернуть" Крым, поскольку Россия якобы "не способна" обеспечить финансирование полуострова.
"Увязать пандемию и "возврат Крыма" может либо человек, который ничего не понимает в политике, либо наоборот, в ней хорошо разбирающийся и намерено обманывающий людей. Случай с Порошенко - это как раз второй вариант", - заявил Морозов.
По мнению сенатора, таким образом Порошенко пытается "троллить" Зеленского и оправдать собственную политику, которая привела, в частности, к гражданской войне на Юго-Востоке Украины.
Крым
13:17
В Крыму прокомментировали слова Порошенко о полуострове
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Петр ПорошенкоОлег МорозовВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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