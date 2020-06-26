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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573513161.html
В Крыму рассказали о ходе голосования по поправкам
Участие в голосовании по поправкам в Конституцию России в Республике Крым 25 июня приняли более 13,5% избирателей, в Севастополе – более 7%, сообщили РИА... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:45
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
республика крым
севастополь
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
конституция рф, владимир путин, республика крым, севастополь, политика

В Крыму рассказали о ходе голосования по поправкам

13:45 26.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Участие в голосовании по поправкам в Конституцию России в Республике Крым 25 июня приняли более 13,5% избирателей, в Севастополе – более 7%, сообщили РИА Новости в избиркомах регионов.
Явка крымчан на голосовании по поправкам в конституцию России в Крыму в первый день превысила 13,5%, сообщили в пресс-службе избиркома Крыма. По данным избирательной комиссии, всего 25 июня приняли участие в голосовании 201 768 избирателей.
По данным избиркома Севастополя, в первый день голосования явка составила 7,1% от общего числа избирателей региона. Всего, по данным на 25 июня, в списках зарегистрировано 322 266 избирателей.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Урны в территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
13:29Голосование по поправкам в Конституцию
Собянин рассказал о системе электронного голосования в Москве
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольПолитика
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