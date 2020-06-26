В Крыму рассказали о ходе голосования по поправкам

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Участие в голосовании по поправкам в Конституцию России в Республике Крым 25 июня приняли более 13,5% избирателей, в Севастополе – более 7%, сообщили РИА Новости в избиркомах регионов.
Явка крымчан на голосовании по поправкам в конституцию России в Крыму в первый день превысила 13,5%, сообщили в пресс-службе избиркома Крыма. По данным избирательной комиссии, всего 25 июня приняли участие в голосовании 201 768 избирателей.
По данным избиркома Севастополя, в первый день голосования явка составила 7,1% от общего числа избирателей региона. Всего, по данным на 25 июня, в списках зарегистрировано 322 266 избирателей.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.