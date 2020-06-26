Памфилова призвала "отбивать все атаки" на легитимность голосования

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Председатель ЦИК Председатель ЦИК Элла Памфилова обратила внимание на слова президента РФ Владимира Путина о легитимности голосования по поправкам в конституцию и призвала "отбивать все атаки".

Путин в четверг заявил, что общая задача - сделать так, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Он отметил, что нельзя допускать "никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов", чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России.

"Надеюсь, что все вчера услышали президента. И руководители регионов, и наши члены комиссий. Никакой гонки, ни по явке, отбивайте все атаки, которые есть. Результаты должны быть максимально достоверными, ни у кого не должны вызывать сомнения, это главное наше требование, которому мы следуем неукоснительно", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК в пятницу.

Она добавила, что ЦИК внимательно отслеживает, что пишут о голосовании и возможных нарушениях в интернете.