https://ria.ru/20200626/1573513066.html
Памфилова призвала "отбивать все атаки" на легитимность голосования
Председатель ЦИК Элла Памфилова обратила внимание на слова президента РФ Владимира Путина о легитимности голосования по поправкам в конституцию и призвала... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:45
2020-06-26T13:45
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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элла памфилова, конституция рф, политика
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Председатель ЦИК Элла Памфилова
обратила внимание на слова президента РФ Владимира Путина
о легитимности голосования по поправкам в конституцию и призвала "отбивать все атаки".
Путин в четверг заявил, что общая задача - сделать так, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Он отметил, что нельзя допускать "никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов", чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России.
"Надеюсь, что все вчера услышали президента. И руководители регионов, и наши члены комиссий. Никакой гонки, ни по явке, отбивайте все атаки, которые есть. Результаты должны быть максимально достоверными, ни у кого не должны вызывать сомнения, это главное наше требование, которому мы следуем неукоснительно", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК в пятницу.
Она добавила, что ЦИК внимательно отслеживает, что пишут о голосовании и возможных нарушениях в интернете.
"Пока в основном или высосано из пальца, или полуправда, недосказанность, откровенная ложь. Значит, мы работаем лучше, чем этого бы хотелось тем, кто пытается дискредитировать общероссийское голосование", - отметила Памфилова.