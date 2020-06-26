ЦБ продлевает ряд мер, введенных из-за эпидемии коронавируса

"Введенные Банком России временные регуляторные послабления в условиях распространения коронавирусной инфекции способствовали ограничению негативных последствий для граждан, участников финансового рынка и экономики. Действие ряда ранее объявленных мер заканчивается 1 июля 2020 года. В связи с этим Банк России рассмотрел вопрос о целесообразности продления введенных послаблений", - сказано в пресс-релизе ЦБ.