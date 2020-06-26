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Новые экологические тропы появятся в заказнике "Журавлиная родина"
Три экологические тропы для туристов проведут на территории заказника "Журавлиная роща" в Московской области, говорится в сообщении министерства экологии и... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:56
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РИА Новости
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353
60
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60
новости - экология

Новые экологические тропы появятся в заказнике "Журавлиная родина"

13:56 26.06.2020
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© РИА Новости / Людмила ТитоваЗаказник "Журавлиная родина"
Заказник Журавлиная родина
© РИА Новости / Людмила Титова
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Три экологические тропы для туристов проведут на территории заказника "Журавлиная роща" в Московской области, говорится в сообщении министерства экологии и природопользования Московской области.
Ранее сообщалось, что заказник "Журавлиная родина" вошел в топ-3 рейтинга привлекательности ООПТ для развития экологического и познавательного туризма в Московской области.
"Всего планируется обустроить три экотропы: "Бобры", "Болотные угодья" и "Обитатели болот". Каждая из них оборудуется настилом из пиломатериалов и информационными щитами с рассказом об особенностях заказника, его экосистемах и обитателях. Для удобства вдоль троп расставят скамейки и помосты для наблюдений", - говорится в сообщении.
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Новости ПодмосковьяНовости - Экология
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