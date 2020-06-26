Новые экологические тропы появятся в заказнике "Журавлиная родина"

Ранее сообщалось, что заказник "Журавлиная родина" вошел в топ-3 рейтинга привлекательности ООПТ для развития экологического и познавательного туризма в Московской области.

"Всего планируется обустроить три экотропы: "Бобры", "Болотные угодья" и "Обитатели болот". Каждая из них оборудуется настилом из пиломатериалов и информационными щитами с рассказом об особенностях заказника, его экосистемах и обитателях. Для удобства вдоль троп расставят скамейки и помосты для наблюдений", - говорится в сообщении.