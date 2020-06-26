https://ria.ru/20200626/1573512912.html
Новые экологические тропы появятся в заказнике "Журавлиная родина"
Три экологические тропы для туристов проведут на территории заказника "Журавлиная роща" в Московской области, говорится в сообщении министерства экологии и... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:56
2020-06-26T13:56
новости подмосковья
новости - экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155857/50/1558575034_0:198:1280:918_1400x0_80_0_0_a2342405b628ab13f47250773857b4ab.jpg
https://ria.ru/20200625/1573456357.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155857/50/1558575034_0:198:1280:918_1400x0_80_0_0_a2342405b628ab13f47250773857b4ab.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155857/50/1558575034_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_dfd951e51d2e7a8c5a3aed8af8a89269.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155857/50/1558575034_210:235:935:960_1400x0_80_0_0_f19cb350bdd17a97705a9a52e1119ee3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - экология